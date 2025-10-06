Kustomfest entre talleres locales para el evento mundial

Yogyakarta, Viva – Evento Kustomfest 2025 reiteró su papel como un barómetro nacional de la industria creativa automotriz. A través del programa de ataque de Indonesia, el modificador de Malang aparecerá en el 33º Show de Custom de Yokohama Hot Rod 2025 en Japón, convirtiéndose en un símbolo de las exportaciones de la creatividad de los niños taller Indonesia en el escenario internacional.

Director del Kustomfest Lulut Wahyudi dijo que el éxito de la implementación de este año refleja la consistencia y la resistencia del ecosistema costumbre Cultura en la patria.

«El trabajo presente en Kustomfest muestra que los talleres locales han podido producir ideas, diseños e ingeniería que no son inferiores a otros países. A través del ataque de Indonesia, queremos llevar ese espíritu al nivel global», dijo Lulut en la declaración recibida. Viva automotriz, Lunes 6 de octubre de 2025.



Mejor hot rod y coche personalizado

El programa de ataque de Indonesia es una iniciativa anual de Kustomfest para introducir el potencial de los constructores indonesios en el mercado internacional. Este año, el taller final personalizado de Indonesia de Malang fue elegido para representar a Indonesia a Yokohama.

El taller fue anteriormente el ganador del concurso Honda Modif y siguió el programa del Proyecto Honda Dream Ride en la base de la motocicleta Honda Stylo.

Según Lulut, la participación en eventos prestigiosos como Yokohama Hot Rod Custom Show no es solo una forma de aprecio, sino también un paso estratégico para expandir la red nacional de la industria creativa automotriz.

«Esto no es solo una exposición de motocicletas, sino una forma de exportaciones de ideas y obras que tienen un alto valor económico», dijo.

Además de ser una puerta de exportación a la creatividad, Kustomfest 2025 también contó con 175 de las mejores obras de toda Indonesia, que consta de 145 motocicletas y 30 autos.

El título de Best Hot Rod & Custom Car Show fue ganado por Jambronk Deathless Empire por Zie Garage Yky, mientras que Best Kustom Bike Show pertenece al Imam Naufaldi de la Reina Lekha Choppers Yogyakarta.

Al evento que tuvo lugar en el Jogja Expo Center (JEC) del 4 al 5 de octubre de 2025 también asistió participantes y visitantes de Malasia, Tailandia, Singapur, Brunei Darussalam, a Japón.

Varios contenidos, como las carreras de pista plana, la batalla de pintura personalizada, para cruzar las actuaciones musicales degenre hacen que Kustomfest siga siendo un imán para los jugadores y turistas de la industria creativa.