Kurt Russell se une oficialmente a ‘Yellowstone’ spin -off ‘The Madison’

Después de más de un año de especulación, Kurt Russell Se confirma oficialmente que es parte del elenco de la próxima serie de Taylor Sheridan «El Madison. »

Originalmente anunciado como un spin -off «Yellowstone» titulado «2024», se dice que el espectáculo es «un estudio sincero del dolor y la conexión humana después de una familia de la ciudad de Nueva York en el valle del río Madison del centro de Montana».

Los miembros del reparto anunciados anteriormente incluyen a Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Matthew Fox, Beau Garrett, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Rebecca Spence, Danielle Vasinova y Kevin Zegers. Los detalles exactos del personaje se mantienen en secreto, pero Source dice que Russell interpretaría al esposo del personaje de Pfeiffer.

Este será solo el segundo importante papel televisivo que Russell ha asumido en los últimos años. También protagonizó la serie de Apple TV+ «Monarch: Legacy of Monsters» junto a su hijo, Wyatt Russell. Además de un papel de voz en la serie animada de Marvel «¿Qué pasaría si …»? Russell ha trabajado exclusivamente en el cine desde la década de 1970, aunque recibió una nominación al Emmy en 1979 por protagonizar la película de televisión «Elvis».

Además de sus famosos papeles en películas como «Escape from New York» y la secuela «Escape from La», así como «Overboard» y «The Thing», Russell encaja directamente en el Sheridan-Verse gracias a sus muchos roles en Westerns a lo largo de los años. Esos incluyen «Tombstone», «The Hateful Eight» y «Bone Tomahawk». También apareció en la serie de televisión occidental al principio de su carrera, como «The Travels of Jaimie McPheeters» «The Virginian» y «Gunsmoke». Russell también es conocido por sus colaboraciones con Quentin Tarantino, incluidas películas como «The Hateful Eight», «Once Upon A Time … en Hollywood» y «Death Proof».

Él es representado por Uta.

Sheridan creó «The Madison» y se desempeña como productor ejecutivo bajo su banner de Bosque Ranch Productions. David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Christina Voros, Michael Friedman, Pfeiffer, Russell y Keith Cox también ejecutivos. Paramount Television Studios (anteriormente MTV Entertainment Studios) y 101 Studios producen junto con Bosque Ranch.