





Kurgaon ha sido declarado como el pueblo más hermoso de Maharashtra Palghar Distrito, ganando un premio total en efectivo de Rs 50 lakh, dijeron las autoridades el domingo.

Ocho pueblos en el distrito han sido seleccionados para el ‘Beautiful Village Award’ bajo el esquema de premios RR (AABA) Patil Beautiful Village implementado por el Departamento de Desarrollo Rural del Estado para el año financiero 2023-24, dijeron.

Entre ellos, Kurgaon Gram Panchayat ha sido declarado el más bello y honrado con Rs 40 lakh como ganador de nivel de distrito y un adicional de Rs 10 lakh como ganador de nivel de taluka, llevando el total a Rs 50 lakh, un lanzamiento del Palghar Zilla Parishad dicho.

Los premios se presentaron el sábado durante la ceremonia de clausura de la `feria de empleo y quincena de servicio, organizado bajo el programa de acción de 150 días del Ministro Principal, dijo.

Los ganadores de Taluka-Avel, cada uno que reciben Rs 10 lakh son: Palghar-Kurgaon, Talasari-Amgaon-Accchad, Wada-Hamrapur, Vikramgad-Vasuri, Mokhada-Khodala, Vasai-Khane, Jawahar-Jhap y Dahanu-Gholwad, The Lanzado SA.

El ministro del Bosque del Estado y el ministro de Guardián de Palghar, Ganesh Naik, quien felicitó al ganador de Gram Panchayats, dijo: «Esta iniciativa inspirará una competencia positiva entre las aldeas, alentando la limpieza, la conservación ambiental, el desarrollo sostenible y la participación pública».

