“hombre ip: Kung Fu Legend”, la secuela de “Ip Man: Kung Fu Master” de 2021, ha conseguido acuerdos de distribución en varios territorios antes de su estreno en China en enero de 2026, según se reveló en el American Film Market (AFM).

Bueno, ve a EE. UU. ha adquirido los derechos norteamericanos de la película de artes marciales, que actualmente se encuentra en postproducción. Splendid Film se encargará de la distribución en Alemania, mientras que Chantier Films se hará cargo de Turquía. Exponenta Film se hizo con Rusia y la región de la CEI, y Prima Cinema estrenará la película en Indonesia.

El proyecto supone el regreso del director Li Liming tras dirigir la anterior entrega, que Magnolia distribuyó en EE.UU. Dennis a retoma su papel como el gran maestro de Wing Chun, Ip Man, quien entrenó a Bruce Lee, un personaje que ha interpretado varias veces, incluso en “Ip Man: The Legend is Born” de Herman Yau y “Kung Fu League” de Jeffrey Lau. Para entrenar con el hijo de Ip Man.

El elenco también incluye a Zhou Xiaofei, quien apareció en “The Grandmaster”, “The Karate Kid” e “Ip Man 4: The Finale” de Wong Kar Wai, junto con Steven Dasz de “Chinese Zodiac”, “Man of Tai Chi” y “The Wandering Earth 3”. Zhang Tingfei, conocido por “Coming Home” y “The Listener” de Zhang Yimou, completa el conjunto.

Sun Fei coreografió las secuencias de acción, aportando la experiencia de “Warriors of Heaven and Earth”, “The Banquet” de Feng Xiaogang e “Ip Man: Kung Fu Master”.

La película sigue a “Ip Man: Kung Fu Master” de 2021, que también protagonizó To y obtuvo reconocimiento internacional por su nueva perspectiva sobre el ícono de las artes marciales. Beijing Huiyong Film and Television Media Co. está produciendo el proyecto en asociación con el distribuidor estadounidense nominado al Oscar. Bueno, veconocido por ofrecer películas premium de acción, género e independientes al público norteamericano.

All Rights Entertainment, que anteriormente administró la distribución global de “Ip Man: Kung Fu Master”, está supervisando las ventas internacionales de la nueva entrega.

La franquicia original “Ip Man”, liderada por Donnie Yen, se ha convertido en una de las series de películas de artes marciales más emblemáticas del siglo XXI. Lanzada en 2008 con el gran éxito de Wilson Yip, «Ip Man», la saga combina acción estilizada con drama histórico, rastreando el viaje moral de su héroe a través de la ocupación japonesa, los años de posguerra de Hong Kong y las mareas cambiantes de la identidad china. Abarcando cuatro entregas principales y múltiples spin-offs, incluidos “Ip Man: The Final Fight” y “Master Z: The Ip Man Legacy”, la franquicia se ha abierto camino hacia la aclamación de la crítica y el éxito de taquilla mundial, elevando a Yen al estrellato internacional y revitalizando el género del kung fu para una nueva generación.

Las películas derivadas de “Ip Man”, protagonizadas por Dennis, están abriendo un camino más tradicionalista a través del espacio de las películas biográficas de artes marciales, destacando una versión más joven y humilde del maestro de Wing Chun.