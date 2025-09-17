Kuminga envía el ultimátum a los guerreros en el enfrentamiento de contrato

GRAMOGuerreros estatales de viejos adelante Jonathan KumingaEl campamento dice que aceptaría la última oferta de contrato del equipo, si el equipo reemplaza la opción del equipo de tercer año con una opción de jugador. El enfrentamiento se ha convertido en un punto focal ya que Golden State se prepara para lo que podría ser uno de Stephen CurryLas últimas ventanas del campeonato.

De acuerdo a Anthony Slater de ESPNEl agente de Kuminga, Aaron Turner, dejó en claro la condición.

«En realidad, hablé con Aaron Turner, el agente de Jonathan Kuminga, esta mañana, y el mensaje que están adoptando esta semana es simple: convierte la opción del equipo en una opción de jugador, y el acuerdo está hecho». Slater dijo en NBA hoy. «El contrato de tres años sobre la mesa vale alrededor de $ 74 millones, y si el tercer año se convierte en una opción de jugador, Kuminga no solo lo firmará sino que también comprará completamente en la misión del equipo. Esa misión, dice Turner, está ayudando a Stephen Curry y Draymond Green perseguir un quinto campeonato y dar Jimmy Butler un tiro en su primero «.

Oferta mejorada, permanece

Los Warriors han mejorado significativamente su oferta inicial, que fue un contrato de dos años y $ 45 millones, a un contrato de tres años y $ 75.2 millones, incluidos $ 48.3 millones garantizados en las primeras dos temporadas. A pesar del aumento, la opción del equipo en el último año ha seguido siendo un punto de conflicto en las negociaciones.

Slater señaló que Turner enmarca la opción del jugador como una muestra de buena voluntad de los Warriors después de años de incertidumbre sobre el papel de Kuminga. A cambio, Kuminga estaría dispuesto a suprimir algunas de sus ambiciones personales, aceptar lo que probablemente sea un papel de banco con minutos fluctuantes y asumir un contrato que podría ser negociable.

Turner comparó la estructura propuesta con una versión de nivel inferior del acuerdo Jalen Green Firmado con Houston, que incluía una opción de jugador. Green aceptó el contrato sabiendo que podría ser comercializado, un escenario que finalmente se aprobó cuando fue tratado por Kevin Durant. El campamento de Kuminga cree que una estructura similar le permitiría comprometerse completamente con Golden State mientras conserva el control durante el último año de su contrato.

Los guerreros se mantienen firmes en la opción de equipo

Golden State, sin embargo, ha sido firme en su negativa a incluir una opción de jugador. El equipo está preservando la flexibilidad salarial para el mercado de agentes libres 2027, cuando estrellas como la suya, Curry, que tendrán 39 años.Nikola Jokic, Giannis antetokounmpo, Ciudades de Karl-Anthony, Anthony Davis y Donovan Mitchell podría estar disponible. La opción del equipo permite a los Guerreros mantener el control sobre sus futuros compromisos financieros, incluso si eso significa arriesgar la tensión con un jugador joven clave.

A pesar de la posición de los Warriors, Kuminga está presionando duro. Slater informó que su campamento esencialmente dice que si Golden State realmente le importa maximizar la ventana del campeonato de Curry en las próximas dos temporadas, debe darle control a Kuminga de su temporada 2027-28. Turner insiste en que si los Warriors hacen esa concesión, Kuminga se compraría por completo para esta temporada, tal como el equipo espera.

Draymond Green Optimistic on Resolution

En medio del estancamiento, el delantero de los Warriors, Draymond Green, expresó su optimismo de que se podía alcanzar una resolución antes de que el campamento de entrenamiento se abra el 29 de septiembre. «Las negociaciones rara vez son fáciles, pero generalmente se hacen al final». Green escribió El lunes en una publicación de hilos, señalando la esperanza a pesar de las semanas de conversaciones estancadas.

La urgencia para la resolución es evidente: los Warriors actualmente tienen solo nueve jugadores bajo contratos estándar. El enfrentamiento de Kuminga ha retrasado otros fichajes veteranos de agentes libres y podría ser una distracción durante uno de los empujes finales del campeonato de Curry. Con el reloj funcionando en la ventana del título de Golden State, ambos lados están bajo presión para encontrar un terreno común antes de que comience la temporada.

El papel de Kuminga en los planes de campeonato

Turner ha dejado en claro que la aceptación de Kuminga es más que más que dinero. La voluntad del joven delantero de aceptar un papel potencialmente fluctuante demuestra su compromiso con el objetivo más amplio del equipo: apoyar a Curry y Green mientras intentan agregar a su legado mientras les da a los Guerreros la mejor oportunidad de competir al más alto nivel. La negociación subraya la Ley de Balancing de la NBA que enfrentan los equipos de la NBA en la gestión del talento en ascenso, las prioridades veteranas y la estrategia de capitalización salarial.

Si se puede llegar a un compromiso, Kuminga podría convertirse en una pieza clave en la búsqueda de Golden State de otro título, pero hasta entonces, el enfrentamiento sigue siendo una de las negociaciones contractuales más observadas de la liga que se dirigen a la fecha límite del 1 de octubre para aceptar la oferta de calificación de $ 7.9 millones.