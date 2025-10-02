Kuminga de Warriors: Kerr dice «No es el tipo de persona»

El Guerreros estatales de viejos Finalmente, tenga claridad después de semanas de drama de temporada baja: Jonathan Gnam está de vuelta. El alero de 22 años acordó un trato de dos años y $ 48.5 millones con una opción de equipo, Según los Shams Charania de ESPNy un 15% de pateador comercialTerminando el enfrentamiento del contrato que rondaba el comienzo del campamento de entrenamiento.

Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿Kuminga se quedará más allá del 15 de enero, cuando se vuelva elegible para el comercio? ¿Y cómo se ajustará el delantero a la vida como un jugador de apoyo en una lista construida alrededor de las estrellas Stephen Curry y Jimmy Butler?

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, no parece preocupado.

«Tenemos un buen equipo, un liderazgo poderoso en el vestuario», » Le dijo a los periodistas. «He conocido a JK desde hace cuatro años. No es el tipo de tipo que entra y desglose un equipo. Tenemos una gran profundidad en este equipo. Mucha gente puede jugar. Muchos muchachos están listos para intervenir. Jimmy cambió instantáneamente nuestro equipo el año pasado. Jimmy es un Alfa. Steph y Steph y Draymond [Green] son alfas, corren ese vestuario. No estoy preocupado por nada «.

Jonathan al papel de Minga

Kuminga hizo olas la temporada pasada en ausencia de Curry, con un promedio de 24.3 puntos en 55.4% de disparos y 38.9% desde profundamente en cuatro juegos de playoffs. Sin embargo, Kerr estaba claro: el joven delantero no registrará noches de 38 minutos en esta lista.

«Y no se puede negar que hay un lugar para él en este equipo», dijo Kerr. «No tenemos ese gran jugador de ala atlética como él representa. Pero el hecho es que vamos a dirigir nuestra ofensiva a través de Steph y Jimmy por razones obvias. Son dos de los mejores jugadores de la liga. Crean oportunidades para otros jugadores. Así que JK, cuanto más pueda defender con la actividad, rebotar y correr el piso, más posibilidades tiene que jugar».

Las ambiciones de Kuminga son bien conocidas: quiere un papel más importante y Su agente ha dicho tanto. Kerr, sin embargo, enfatizó que el camino hacia el tiempo de juego es claro: abrazar el papel que el equipo le pide, sobresalir en él y las oportunidades vendrán.

«Todos progresan a un ritmo diferente», dijo Kerr. «Las cosas pueden hacer clic. Habrá momentos este año en los que tengamos que conseguirle la pelota y correr la ofensiva a través de él. Tenemos un equipo más antiguo, y habrá juegos en los que Steph está fuera, Jimmy está fuera, tal vez ambos. Vamos a pedirle a JK que haga lo que le pedimos a cada jugador que haga: comprometerse con lo que sea necesario para ganar el juego».

Primer orden de negocios de Steve Kerr

Incluso antes de que comience la temporada, Kerr planea una sentada con Kuminga para asegurarse de que las expectativas estén alineadas.

«Lo primero es una gran conversación con JK», dijo Kerr. «Para mí, esto está en el corazón de cualquier buena cultura del equipo, comunicación. Él y yo siempre hemos llegado bien. Nunca ha habido problemas personalmente. Se trata de estar en forma, lo que necesitamos, cómo se ve a sí mismo y cómo lo vemos. Tenemos que tener esa conversación antes de comenzar la temporada para asegurarnos de que todos estemos en la misma página».

Con esa claridad en su lugar, el Guerreros puede avanzar. El drama del contrato está detrás de ellos, y el enfoque cambia completamente al baloncesto. Como dice Kerr, el marco está establecido: la confianza en el vestuario, la profundidad en la lista y un papel claro para Kuminga, lo que se desarrolle después de enero es secundario a ganar ahora.