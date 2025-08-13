Kujari Bogor Regency completó el caso de propiedad de Siamang a través de la justicia restaurativa

Bogor, Viva – El abogado Komar Aripin bin Abdul, Avriellia Safitri apreció los pasos Fiscalía Negeri (Kejari) Bogor Regency que completó el caso de su cliente a través de justicia restaurativa (RJ). Según Avriellia, esta política da espacio para la recuperación y la paz, no solo el castigo.

Se sabe que su cliente estaba originalmente enredado en casos de propiedad Siamangque incluye animales cubierto.

«Como defensor, veo esta justicia restaurativa como un proceso legal más humano. Este enfoque da espacio para que las víctimas y los perpetradores resuelvan el problema pacíficamente sin tener que quedar atrapado en la duración del juicio», dijo Aviellia a los periodistas el miércoles 13 de agosto de 2025.

Siamang o Sumatra Black Monkey (Symphalangus syndactylus).

La política de RJ en la Oficina del Fiscal está regulada en el Reglamento del Fiscal General número 15 de 2020, que fue perfeccionado por Perja número 18 de 2021. Esta regla permite al fiscal detener el enjuiciamiento si cumplen con los requisitos, como las criminales amenazas bajo cinco años, las pérdidas materiales de no más de RP 2.5 millones, los autores son el primer tiempo que realizan actos criminales, y la existencia de un acuerdo de paz de un acuerdo de paz.

El caso que atrapó a Komar cuando compró dos baby Siamang (Symphalangus syndactactylus) del vendedor con las iniciales Alfarizhrts el 6 de septiembre de 2024 por Rp 3 millones por cabeza. El animal se mantiene sin un permiso.

En abril de 2025, el equipo de policía forestal recibió un informe de presuntas violaciones relacionadas con animales protegidos. Basado en la carta de asignación, el 25 de abril de 2025 llevaron a cabo operaciones en Bogor y obtuvieron dos siamang de la casa de Komar en Jalan Curug Mas, Bojonggede. El animal fue llevado al Centro de Rescate para Tegal Alur para su inspección.

Avriellia explicó que su cliente no sabía que Siamang era un animal protegido y tenía prohibido mantenerse. Sin embargo, reconoció que la ignorancia de la ley no es una razón para perdonar o justificar en los actos penales, de modo que las acciones del cliente aún violan la ley y el cliente es totalmente responsable de los penales impuestos.

«En este caso, el Bogor Regency Kejari dio un paso muy sabio. Con RJ, hubo una recuperación, no solo un castigo. El fiscal consideró que la primera vez había cometido un delito, hubo una paz incondicional con el periodista como se indicó en la carta del Acuerdo RJ-16 el 28 de julio de 2025, y la comunidad proporcionó un apoyo positivo», explicó.

«Este proceso está restaurando, no solo castigando. La comunidad, el líder de RT y las cifras locales también dieron la bienvenida positivamente. Esta es evidencia legal para brindar justicia relajante», dijo Avriellia.

Agregó que la política de RJ debe ampliarse mientras se mantiene la transparencia y la responsabilidad. «La oficina del Fiscal General ha dado un ejemplo de cómo la ley puede funcionar de manera justa, efectiva, y permanecer a favor de la humanidad», dijo.