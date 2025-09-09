Kubu Ridwan Kamil Respuesta Lisa Mariana pidiendo una prueba de ADN en Singapur: solo buscando sensaciones

Yakarta, Viva – Equipo de asesoramiento legal Ridwan Kamil Respondiendo a la solicitud de la parte Lisa Mariana para la prueba ADN (ácido desoxirribonucleico) en Singapur entre Ridwan Kamil, Lisa Mariana y Putri Lisa con las iniciales ca.

«Si la LM (Lisa Mariana) pide una segunda opinión a Singapur, enfatizamos que una vez más los resultados de la prueba de ADN de la sede de la Policía Nacional son finales, vinculantes y legalmente utilizados legalmente por la sede de la Policía Nacional en el proceso legal», dijo el martes el abogado de Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, en Jakarta.

Los musulmanes evalúan la prueba de ADN que ha realizado el Centro Médico y de Salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional se ha llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) a través de muestras de sangre y saliva.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

«Con respecto al proceso metodológico y otros se han llevado a cabo de acuerdo con los estándares internacionales, llevados a cabo por partidos competentes y a todos nosotros», dijo.

Además, el Laboratorio de Pusdokkes de la Policía Nacional tiene una certificación de acreditación estándar o ISO/IEC 17025: 2017 para laboratorios biomédicos y de ADN.

Además, dijo Muslim, jefe de la Oficina de Laboratorio Médico y de Salud de la Policía Nacional Pusdokkes General Pol. Sumy Hastry Purwanti es un experto en ADN que tiene una alta integridad.

«Reflexionar sobre eso ciertamente no necesita dudar de los resultados de la prueba de ADN realizada por el Laboratorio Pusdokkes de la sede de la Policía Nacional», dijo.

Por lo tanto, los musulmanes evaluaron que la solicitud de la prueba de ADN de Lisa Mariana no era razonable.

«No hay una base legal. Por supuesto, una vez más, no respondemos a las solicitudes de LM. En nuestra opinión, solo buscando sensaciones», dijo.

Se sabe que Lisa Mariana presentó una solicitud de una prueba de ADN entre ella, su hija con la CA inicial y el ex gobernador de West Java Ridwan Kamil en el Hospital Mount Elizabeth, Singapur.

El abogado de Lisa Mariana, Bertuan Hutapea, dijo que la solicitud se presentó a la Dirección de la Ley Penal (DittipidSiber) de la Policía de Investigación Penal con una copia a varios líderes POLRI y a la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI).

«Presentamos una segunda opinión en el Hospital Mount Elizabeth, Singapur, fuera del Hospital de la Policía Nacional o al menos en uno de los hospitales privados. Esta solicitud fue recibida anteriormente y fue etiquetada por una investigación criminal», dijo Bertu.

Anteriormente, Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana a Dittipidsiber Bareskrim Polri el 11 de abril de 2025 por presunta difamación y manipulación de documentos electrónicos.

Las dos disputas comenzaron cuando Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en una cuenta de Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.

En el proceso de investigación, se realizó una prueba de ADN entre Ridwan Kamil, Lisa Mariana y ca.

Jefe de la Oficina de Laboratorio Médico y Salud de Pusdokkes Polri Brigadier General Pol. Sumy Hastry Purwanti dijo que del examen de ADN, se sabía que la mitad del perfil de ADN de CA era compatible con la mitad del perfil de ADN Lisa Mariana.

Sin embargo, la mitad del ADN de otra CA no coincide con la mitad del perfil de ADN Ridwan Kamil.

«A partir de los resultados del análisis de todos los perfiles de ADN obtenidos, se ha demostrado científicamente que genéticamente, CA es un hijo biológico de Lisa Mariana Presley Zulkandar, no un hijo biológico de Muhammad Ridwan Kamil», dijo Sumy. (Hormiga)