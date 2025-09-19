Kubu Mariyo invitó a la comunidad papú a unirse para prevenir la provocación y Hoaks

Yakarta, Viva – portavoz Gobernador y vicegobernador Papuasia Elegido, Mathius D. Fakhiri-Ayoko rumaropen (Mariyo), Muhammad Rifai Darus, invitó a toda la comunidad a reunirse para construir Papua.

Según Rifai Darus, la contestación de las elecciones regionales de Papua se completó después de la decisión del Tribunal Constitucional (MK) el miércoles 17 de septiembre de 2025 y la determinación del Paslon elegido mañana.

«Esta victoria y alegría son la victoria y la alegría de toda la gente de Papua, desde costas hasta montañas, desde ciudades hasta pueblos, que han utilizado sus derechos constitucionales pacíficamente y llenos de responsabilidad», dijo Rifai Darus en su declaración, viernes 19 de septiembre de 2025.

Ilustración de la boleta electoral

Rifai Darus dijo que la pareja de Mariyo también invitó a todas las personas papú a mantener la paz y la hermandad, mantenerse alejado de la provocación, los hoaks y las divisiones. Además, dijo, la comunidad también debe unirse para construir Papua, trabajar juntos para realizar el bienestar social y la justicia.

«También invitamos a la gente de Papua a respetar la ley y democraciaPorque ambos son los pilares de nuestra unidad en el marco de la República de Indonesia «, agregó.

Según él, la decisión del Tribunal Constitucional y la determinación del paslón elegido deben usarse como un impulso inicial para desarrollar Papua que sea más brillante, avanzado y digno.

«La contestación ha terminado, es hora de que pisemos juntos para darnos cuenta de una papua segura, próspera y competitiva para el futuro de nuestros hijos y nietos. Con que nos tomamos de la mano, la gente se sentirá cómoda en el amor y la profunda hermandad para la tierra papú que amamos», dijo.

Además, Rifai Darus expresó su gratitud a Dios, quien había dado victoria a la pareja Mariyo para llevar a cabo el mandato de construir Papua. Estaba seguro de que no había victoria sin la intervención de Dios.

El proceso de votación de las elecciones de 2024. (Ilustración fotográfica) Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

«En nombre de la pareja Mariyo, damos gracias a todos los partidos, organizadores electorales, fuerzas de seguridad, líderes religiosos, líderes tradicionales, jóvenes, mujeres y todos los pueblos papúes, que mantienen la democracia con un corazón tranquilo. Papua pacífico, papua unido, gran papua», concluyó.