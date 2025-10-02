Kubu Agus Suparmanto no aceptó que Mardiono fuera el presidente general de PPP

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Asesor PPP Muhammad Romahurmuziy, quien representó la fortaleza de Agus Suparmanto, declaró que rechazó el decreto firmado (SK) Ministro de derecho Supratman Andi Agtas que respaldó la gerencia Fiesta Asociación de Desarrollo (PPP) del campamento de Muhammad Mardiono.

«En relación con la emisión del Decreto del Ministro de Agricultura de Indonesia sobre la gestión de PPP, que estableció Mardiono como presidente general e imán Fauzan Amir Uskara como Secretario General, que fue entregado por el ministro indonesio de RI hoy en los medios de comunicación.

PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

Rommy, el saludo familiar de Romahurmuziy, dijo que el decreto era legalmente defectuoso porque no cumplió con los ocho puntos requeridos por Permenkumham RI No. 34/2017.

Según él, la presentación del decreto de gestión de Mardiono no obtuvo los requisitos de 6 puntos Permenkumham 34/2017, a saber: «Certificado de no en las disputas internas de los partidos políticos del Tribunal de Partidos Políticos».

«Hemos confirmado el tribunal del partido dirigido por el hermano Irfan Pulungan, que no emitieron una carta para la gestión de Mardiono», dijo.

Dijo que el SK Menkum Ri arriba había ignorado todos los hechos que ocurrieron en Muktamar X PPP, que nunca hubo una aclamación para Mardiono. Lo que existe es un reclamo de aclamación del presidente de la sesión de Amir Uskara en una interrupción de la lluvia del rechazo del piso, que resultó en el escape de Amir desde la arena del juicio.

«Cuando el líder de la sesión plenaria llamó a Mardiono para asistir a la arena del juicio, no estuvo presente incluso después de ser llamado muchas veces», dijo Rommy.

Además, Rommy dijo que el reclamo elegido de Mardiono violó todo el proceso de implementación del Congreso de X PPP, como se estipula en el cronograma y el Congreso. Porque lo que realmente dirige todo el proceso de la Conferencia Constitucional es Muktamirin, quien decidió a Agus Suparmanto como presidente.

AGUS SUPARMANTO LISTA DE LA SK DE LA NUEVA GESTIÓN DE PPP A KEMENKUM

SK Menkum Ri arriba, dijo Rommy, fue contrario a los resultados de la reunión nacional de Alim Ulama 8 de septiembre de 2025 en el Kempek Kempek Ponpes, Cirebon, Java Occidental, que declaró que todos los académicos de PPP en toda Indonesia rechazaron a Mardiono para continuar su liderazgo en el X PPP 2025 Muktamar.

«Por lo tanto, tomaremos medidas políticas, medidas administrativas y demandas legales si es necesario para que el Menkum cancele el decreto. El presidente general y el secretario general del Secretario (2/10) hayan enviado una solicitud de audiencia y una carta de objeción al Ministro de Derecho indonesio con la emisión del decreto», dijo Rommy. (Hormiga)