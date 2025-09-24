Kubota presenta el primer tractor autónomo con hidrógeno en Osaka en Osaka







Kubota de Japón dio a conocer el primer tractor de celdas de combustible de hidrógeno del mundo con una función de conducción autónoma en la World Expo 2025 en Osaka, Japónlos lunes.

El tractor de 100 caballos de fuerza funciona con una pila de celdas de combustible, proporcionando a los agricultores casi medio día de operación por reabastecimiento de combustible, un cambio más rápido entre el reabastecimiento de combustible, la mayor potencia de salida y cero emisiones de CO2.

El modelo no tiene asiento del conductor, pero se puede controlar de forma remota. También tiene cámaras con IA que pueden detectar personas u obstáculos en el campo y detenerse automáticamente. El sector agrícola de Japón enfrenta escasez de trabajadores y una población que envejece.

El modelo no tiene asiento del conductor, pero se puede controlar de forma remota. También tiene cámaras con IA que pueden detectar personas u obstáculos en el campo y detenerse automáticamente. El sector agrícola de Japón enfrenta escasez de trabajadores y una población que envejece.





