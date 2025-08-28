KTM enfatizó que no interfirió en el tema de la adquisición del equipo de Tech3

VIVA – Ktm Estrictamente declaró que no estaban involucrados en la discusión de adquisición del equipo. Tech3 De Motogp. A pesar de rumor Continuar desarrollándose, la marca austriaca decidió no ingresar al proceso de negociación y aún así mantener una relación estable con Tech3 como socio satelital.

Leer también: La modificación especial de Ducati es la clave para el renacimiento de Pecco Bagnaia



El jefe de Motorsport KTM, Pit Beirer, declaró que todas las decisiones relacionadas con el futuro del equipo de Tech3, incluida la oferta de posibles inversores, se presentaron por completo al propietario del equipo, Hervé Poncharal.



KTM MotoGP Racer, Miguel Oliviera

Leer también: Peek Sehasa Success Marc Márquez domina en el Circuito de Balaton Park



Dijo que KTM había recibido preguntas de aquellos que querían comprar el equipo, pero KTM no estaba activo en la conversación.

«Quiero decir, hay un interés de varias personas y de alguna manera están conectados con nosotros, rehaciendo si estamos disponibles para moto», dijo Beirer durante el Gran Premio de Hungría, citado por Viva del accidente el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Análisis de rendimiento de Fermin AldeGuer en Hungría MotoGP, Marc Márquez todavía está a la vanguardia



Centrarse en las relaciones con Tech3

Según Beirer, KTM y Tech3 han estado trabajando juntos desde 2019, cuando Tech3 cambió de Yamaha a KTM. Desde entonces, esta colaboración ha producido dos victorias en la clase Premier y fortalece la lealtad de KTM a su equipo satelital.

A pesar de las discusiones externas, KTM continúa confiando la decisión de Poncharal mientras espera información si habrá cambios significativos.

Especulación de adquisiciones por figuras famosas

El nombre de Guenther Steiner, el ex equipo HAAS de Bos Formula 1 a menudo se asocia con rumores de la adquisición de Tech3. Aunque algunas fuentes mencionan la posibilidad de que una decisión se acerque a la final, Poncharal negó la noticia como «noticias falsas». Dijo que la discusión todavía estaba en las primeras etapas y que no se firmó ningún acuerdo.

KTM está listo para enfrentar la incertidumbre y ejecutar MotoGP 2025

Mientras tanto, aunque KTM enfrentó serios desafíos financieros, la gerencia aseguró que el programa MotoGP continuara funcionando normalmente para la temporada 2025.

Según Poncharal, a pesar de que se destacó la situación financiera de KTM, TECH3 continuará su participación en MotoGP, tanto con KTM o sin su presencia.



Tim Balap MotoGP Gasgas Factory Racing Tech3

KTM enfatizó que no interfirió en los rumores de la adquisición de Tech3 y se lo dio completamente a Hervé Poncharal. Aunque se destaca sobre Guenther Steiner, KTM sigue enfocado en mantener relaciones con Tech3 y garantizar su compromiso en MotoGP 2025.

La estabilidad y la continuación del programa de carreras es una prioridad en medio de los problemas financieros y la incertidumbre futura