KSP revisará el esquema de importación BBM de One Door a través de Pertamina

Yakarta, Viva – Oficina de personal presidencial (KSP) revisará la política importar combustible de petróleo (Bbm) Una puerta a través de PT Pertamina (Persero).

Jefe de KSP, Qodari Hopes investigación-Loscensos realizados por su parte pueden ser un aporte relacionado con el Plan de Política de Importación de BBM.

«Queremos revisar el dinero, con suerte, los estudios posteriores de KSP pueden ser aportados, si es necesario, la comparación», dijo Qodari a los periodistas de la oficina del personal presidencial, el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Dijo Qodari, la política gubernamental nació de buenas intenciones. Sin embargo, a veces hay problemas que surgen mientras están en el campo.

«A veces así, la política se origina y nace de una buena intención, pero debido a que este es un problema social complejo, el actor es mucho, a veces hay ciertas implicaciones que son menos deseables, si traemos el automóvil el punto ciego, a veces», dijo.

«Bueno, con suerte construiremos un mecanismo en el que los puntos ciegos puedan identificarse desde el principio, para que no se convierta en pros y contras, controversia o pérdida en el futuro, con suerte», concluyó Qodari.

Anteriormente informó, el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales determinará la importación de combustible de un solo puesto a través de PT Pertamina (Persero), para superar el problema del vacío de combustible que ocurrió en varias estaciones de servicio privadas en los últimos tiempos.

El viceministro de Energía y los Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, dijo que en este momento su partido todavía estaba esperando datos de las partes privadas de la estación de servicio, para garantizar que las importaciones que se llevaran a cabo realmente pudieran satisfacer sus necesidades.

Dijo que los datos temporales obtenidos de los resultados de consolidación hace algún tiempo mostraron que la cantidad total de importaciones de combustible necesarias alcanzaron 1.4 millones de kilolitros (KL).

«Entonces, para las necesidades, los datos temporales son 1.4 millones de kilolitros. De esto (conocido) cuántas porciones de Pertamina, cuántas porciones de entidades comerciales, estos son los datos que pedimos detalles», dijo Yuliot, citado el domingo 14 de septiembre de 2025.

Esperaba que los datos realmente pudieran especificar cuánto las necesidades de las estaciones de servicio privadas que se satisfarían de la importación de BBM, que luego se haría una puerta a través de Pertamina.

«Por lo tanto, el proceso de importación se llevará a cabo una puerta más tarde. Por lo tanto, no permita que lo que se ha dado no sea suficiente, o hay problemas en su implementación», dijo.