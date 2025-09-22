KSP Qodari asegura que las reformas de Polri funcionen sin problemas

VIVA – Jefe de gabinete presidencial (KSP) Muhammad Qodari confirmó Reforma Polri funcionará sin problemas. Le pidió al público que fuera paciente y esperara que el gobierno trabaje tanto como sea posible.

«Parece que esto nos está esperando, porque de hecho algunas indicaciones muestran que esto se ha estado funcionando», dijo Qodari a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Explicó que los esfuerzos del gobierno para formar el equipo de reforma de la policía nacional comenzaron a ser vistos. Ejemplos de la palabra es el jefe general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo ya formó su propio equipo. Incluso, Ahmad dofiri quien fue nombrado asesor especial del presidente en el campo de Kamtibmas y la reforma policial.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo Sigit Prabowo visita Mako Brimob Kwitang Foto : Entre/Ho-Division of Public Relations Polri.

«El jefe de la policía nacional formó oficialmente el equipo de transformación de la Reforma Polri, cuyos miembros eran varias decenas de oficiales, luego también estaba, el Sr. Dofiri fue instalado ayer, para liderar este equipo, y el significado de esto se ejecutará», dijo.

Anteriormente, el jefe de policía nacional de la policía general, Listyo Sigit Prabowo, enfatizó que la formación del equipo de transformación de reforma de Polri era una forma de gravedad de la institución en el seguimiento de las expectativas de la comunidad.

Dijo esto después de firmar una orden judicial (SPRIN) la formación de un equipo que contiene 52 oficiales altos y medianos.

«Lo que está claro, por supuesto, la Policía Nacional continúa siguiendo los desarrollos existentes, lo que es la esperanza de la comunidad. Y desde el primero en nuestro programa de transformación, por supuesto, continuamos reformando los esfuerzos a las cosas que debemos mejorar, tanto en términos de operación, instrumental, en términos de supervisión, en términos de lados que siempre son preocupaciones públicas», dijo Listyo, el lunes 22 de septiembre, 2025.

Según Sigit, este paso también fue en respuesta al aliento de la formación del equipo de reforma policial. La Policía Nacional, dijo, preparó un equipo interno para evaluar todos los programas que ya estaban en funcionamiento.

«Por lo tanto, con la esperanza de la formación de la Comisión de Reforma de la Policía, por supuesto, la Policía Nacional también prepara a un equipo interno para evaluar todos los programas que hemos llevado a cabo para que más adelante en el tiempo, las mejoras que nos dan, podemos hacer un seguimiento de inmediato», dijo.

Jefe de la Policía Nacional Gen. Listyo Sigit Prabowo en el Palacio Estatal

Agregó que su partido estaba listo para recibir el consejo de varios grupos, desde el público en general, los expertos, hasta las instituciones que estaban en contacto directo con las tareas de la Policía Nacional en el campo de la seguridad y la aplicación de la ley.