KSP no quiere que la comunidad sea el valor del gobierno y sordo de Prabowo, esta es la razón

Yakarta, Viva – Jefe de gabinete presidencial (KSP) Muhammad Qodari enfatizó que su partido no quería que la comunidad considerara al gobierno del presidente Prabowo Subianto ciegos y sordos o tono sordo.

Leer también: Palacio: ASN salario aumenta hasta que la Policía Nacional de Indonesia no se puede determinar este año



Afirmó que la oficina del personal presidencial bajo su liderazgo recibiría todos los aportes de la comunidad para optimizar todo el programa de desarrollo. gobierno.

«La sociedad debe saber que en el gobierno también hay crítica-Otocríticos sí, cuyo objetivo es optimizar el programa de desarrollo. Bueno, incluido en el proceso está que si hay información, sugerencias, datos, críticas de KSP a K/L, el objetivo también representa los votos de la comunidad. No permita que el público sienta que este gobierno, el gobierno de Pak Prabowo, es ciego y sordo. ¿Cuál es el término hoy? Tone sordo «, dijo Qodari en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: KSP Qodari asegura que las reformas de Polri funcionen sin problemas





El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«La gente debe saber que el gobierno no es ciego y sordo, también conocido como tono sordo», continuó.

Leer también: KSP QODARI Explique el propósito de ser un capital político: no hay capital cultural de capital



Dio un ejemplo si la comunidad estaba mirando KSP, relacionada con varios programas gubernamentales, a saber, alimentación nutritiva gratuita.

«Entonces la comunidad se sentirá representada:» Oh, resulta que el personal del presidente sabe que hay un problema «. Tal vez Ojol que vio eso, que tenía tales sentimientos cuando vio, por ejemplo, el jefe del personal presidencial había dicho, ya se sintió representado y podría cambiar con la siguiente actividad. Tal vez tomar el siguiente orden, y así sucesivamente», explicó Qodari.

Qodari está preocupado, si el gobierno no responde el aporte y las críticas de la comunidad, puede ser una ‘explosión’. Por lo tanto, hizo hincapié en que el público ahora puede ser conocido por el público, tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales.



Jefe de Estado Mayor presidencial (KSP), Muhammad Qodari Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

«Nada más no circula en nuestras manos, no se observa nada más, ¿verdad? Nada más no está circulando. Hay un evento, por ejemplo, envenenamiento por MBG, todos los que observan, nada no lo saben. Ahora, si el gobierno no habla sobre ello, esa es la evaluación que parecerá que el gobierno es ciego y sordo. Así que conocemos hoy amigos para mostrar que el gobierno no está ciego y falla», concluyó. Concluyó.