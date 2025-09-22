KSP enfatizó que el gobierno no era «ciego» sobre el caso de envenenamiento de MBG

Yakarta, Viva – El jefe de gabinete presidencial (KSP) Muhammad Qodari aseguró que el gobierno no cerrara los ojos al surgimiento del caso envenenamiento en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

Explicó que la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) ha registrado datos sobre el caso de envenenamiento del programa MBG. No solo BGN, continuó, el Ministerio de Salud (Kemenkes), y la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) también ayudaron en la recopilación de datos de envenenamiento.

«The community must know that the government is not blind and deaf, aka Tone Deaf. That’s right, from MBG. I have data prepared by Kedeputian III KSP. So there is data from three institutions as follows: BGN records 46 cases of poisoning with 5,080 sufferers (data as of September 17), Kemenkes 60 cases with 5,207 sufferers (Data 16 September) KSP, Presidential Palace Complex, Jakarta, Lunes 22 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Qodari le pidió al público que no debatiera las diferencias en las cifras entre las instituciones. Según él, cada número registrado es sincronizado entre las instituciones.

«Bueno, no mire la diferencia. No se enfrente entre K/L. Pero vea que el mismo problema es registrado por tres instituciones, incluso por el propio BGN», dijo Qodari.

«El número es en realidad sincrónico, ambos en alrededor de 5,000 casos. De los elementos de la comunidad, la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) que monitorea a través de los medios de comunicación también registra a 5,360 estudiantes», continuó.

Además, Qodari dijo que los resultados de la evaluación de BPOM de que el pico de los casos de envenenamiento ocurrió en agosto de 2025, con la mayor distribución en Java Occidental. Las principales causas incluyen higiene de alimentos, temperatura y desajuste del procesamiento de alimentos, contaminación cruzada, indicaciones de alergias a los beneficiarios.

«Este es un ejemplo de que el gobierno no es sordo, no ciego y sordo. El Ministro del Ministro de Estado también ha respondido al viernes pasado, reconociendo un problema, disculparse y hacer una evaluación. Agrego los datos», concluyó.

Anteriormente informó, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetto Hadi, dijo la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (Sppg) El valor predeterminado hace que las comidas gratis (MBG) causen el envenenamiento. Sanciones.

Praseteto confirmó que esto respondió al número de casos de estudiantes que fueron envenenados después de comer el menú MBG.

«Debe ser (dada sanciones). Sanciones si de hecho son los factores de intención o negligente en la realización de SOP, por supuesto, habrá sanciones para el SPPG en cuestión», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

Aun así, Prasetyo se aseguró de que las sanciones no interferirían con las operaciones SPPG. Por lo tanto, el destinatario todavía obtiene MBG, a pesar de que SPPG es negligente para obtener sanciones.

«Pero también las sanciones que se aplicarán no permiten que sea inquietante del lado operativo para que perturba a los beneficiarios para no obtener MBG», continuó.