Kshitij Singhal nombrado nuevo jefe cívico de Indore tras la tragedia del agua







El Ministro Principal Mohan Yadav, encabezado por Gobierno de Madhya Pradeshel sábado, designado kshitij Singhal, oficial de la IAS del lote de 2014, como nuevo comisionado de la Corporación Municipal de Indore días después de que varias personas perdieran la vida después de beber agua contaminada.

Una notificación para el nombramiento de kshitij Singhal como nuevo comisionado municipal de Indore fue designado por el secretario jefe del estado, Anurag Jain, citado por la agencia de noticias IANS.

El lote IAS de 2014, kshitij Singhal, ha reemplazado Dilip Kumar Yadav, quien fue trasladado desde Indore el viernes.

El importante acontecimiento se produjo un día después de que el Ministro Principal, Mohan Yadav, ordenara la suspensión del Comisionado Adicional de Indore, Rohit. sisoniay Sanjeev Shrivastava, ingeniero superintendente a cargo del departamento de ingeniería de salud pública.

La administración del distrito de Indore inició una encuesta para comprobar la calidad del agua.

Después de que varias personas en Indore murieran supuestamente por beber agua contaminadaLa administración del distrito de Indore inició el jueves una encuesta para verificar la calidad del agua que se suministra a través de camiones cisterna en Indore. Bhagirathpura área. Además de varias personas que perdieron la vida, más de 200 personas todavía están ingresadas en varios hospitales de la ciudad.

Además de un exhaustivo control de la calidad del agua, los equipos de la administración del distrito también están haciendo que los residentes de la zona Bhagirathpura área consciente sobre el uso de agua potable para garantizar la seguridad de las personas, especialmente los niños y las personas mayores, que fueron los más afectados debido a la tragedia del suministro de agua contaminada en Indore.

La campaña de sensibilización e inspección dirigida por el recaudador del distrito de Indore. shivam Verma comenzó temprano en la mañana del sábado y continuará hasta la noche.

Durante la visita puerta a puerta, funcionarios de la administración del distrito de Indore también inspeccionan el agua almacenada en tanques subterráneos y en los tejados construidos en la zona.

En declaraciones a los medios de comunicación, el recaudador de distrito Verma dijo que se han desplegado varios equipos de miembros del personal para realizar inspecciones puerta a puerta en Bhagirathpura.

Colector del distrito Verma enfatizado«Nuestro equipo investiga continuamente. Allí donde se han reportado casos de intoxicación alimentaria y los pacientes han dado positivo, hemos ordenado a todos los departamentos que realicen inspecciones minuciosas en los alrededores. Además, también se están revisando nuestras tuberías de suministro de agua», informa la agencia de noticias IANS.

Más de 200 personas siguen ingresadas en el hospital tras beber agua contaminada en Indore

El recaudador del distrito también dijo que las personas ingresadas en los hospitales reciben un mejor tratamiento y se están recuperando rápidamente.

Dijo que el estado de dos de los 27 pacientes ingresados ​​en el Salas de UCI estuvo crítico hasta el viernes; sin embargo, se recuperaron el sábado.

Más de 200 personas están ingresadas en más de 30 hospitales, tanto gubernamentales como privados, en diferentes partes de Indore, informó IANS.

Por otro lado, más de 22 equipos de personal médico están realizando controles médicos en campamentos en el Bhagirathpura área.

(Con aportes de IANS)





Fuente