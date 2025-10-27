KSAL nombra a 4 oficiales estratégicos de la Armada de Indonesia y al almirante Sigit Santoso como gobernador de AAL

Jacarta – Jefe de Estado Mayor Naval (KSAL) El almirante Muhammad Ali inauguró a cuatro oficiales estratégicos dentro de la Armada de Indonesia en una ceremonia de entrega en el Cuartel General. TNI-ALYakarta, miércoles (22/10/2025).

Informando desde el Servicio de Información de la Infantería de Marina (Dispen Kormar), al evento también asistieron el vicealmirante adjunto de KSAL Erwin S Aldedharma y el jefe de personal de la Infantería de Marina, mayor general (Mar) Muhammad Nadir.

Uno de los cargos importantes que está en proceso de cambio es el cargo de Gobernador de la Academia Naval (AAL). Este cargo lo ocupa ahora el primer almirante Sigit Santoso, en sustitución del vicealmirante Dato Rusman Sutan Nurdin.

Posteriormente, a Dato Rusman se le confió el cargo de Comandante del Comando de la Flota (Pangkoarmada) III, con base en el Decreto del Comandante del TNI Número Kep/1334/IX/2025.

Además, la KSAL también revisó otras posiciones estratégicas. El puesto de Asistente de Planificación Presupuestaria de KSAL (Asrena) pasó del Vicealmirante Wibosono al Contralmirante Hudiarto Krisno Utomo.

Luego, el puesto de Personal Auxiliar (Aspers) KSAL ahora lo ocupa el Contralmirante Bambang Irwanto, mientras que el puesto de Jefe del Servicio de Administración de Personal (Kadisminpersal) ha sido confiado al Primer Almirante Tomi Erizal, en sustitución del Primer Almirante Heri Tri Wibowo.

En sus comentarios, el almirante Muhammad Ali expresó su agradecimiento a los antiguos oficiales por su dedicación y logros mientras sirvieron en la Armada de Indonesia. También enfatizó que la rotación de puestos es parte del desarrollo profesional y del refresco organizacional para hacerlo más adaptable a los nuevos desafíos.

«Estoy seguro de que, armado con la educación y la experiencia que tengo, puedo desempeñar bien mis funciones y hacer una contribución positiva al avance de una Armada indonesia moderna», dijo Ali en su declaración.

Añadió que se espera que cada nuevo funcionario aporte entusiasmo e innovación para fortalecer la transformación del TNI AL hacia una fuerza marítima fuerte y profesional.