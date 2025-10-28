KSAD habla sobre las últimas noticias sobre planes para comprar helicópteros Black Hawk en EE. UU.

Bogor, VIVA – Jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia (TNI)Jefe de Estado Mayor del Ejército) TNI generales Maruli Simanjuntak decir, comprar helicóptero Halcón Negro todavía en la etapa de discusión interna.

«Todos todavía estamos progresando, lo estamos discutiendo. Así que todo está todavía en la etapa de discusión», dijo Maruli cuando se reunió el martes en el cuartel general del Batallón de Policía Militar del Ejército de Jonggol (Yonpomad), en Bogor Regency.

Según Maruli, la compra de un sistema de armas importante (alutsista) requiere un largo proceso que va desde la planificación operativa, el mantenimiento hasta la elaboración del presupuesto.

El helicóptero UH-60 Black Hawk del ejército estadounidense

Por eso, Maruli no quiere hablar mucho sobre la compra del helicóptero en Estados Unidos.

Lo que es seguro, continuó Maruli, es que cada compra de equipos de defensa realizada por el TNI AD tiene como objetivo apoyar a los soldados que llevan a cabo misiones de operaciones de guerra u operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

«Sí, la compra de material de defensa sirve para la preparación de combate. Pero luego, por ejemplo, se puede utilizar para el personal, hay todo tipo de cosas para los traslados, etc.», explicó Maruli.

Anteriormente, el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, habló sobre los planes de comprar helicópteros Black Hawk a Estados Unidos.

Dijo que todavía tiene que confirmar la veracidad de la información a los usuarios militares, es decir, al TNI.

«Aún no conozco la información, primero le preguntaré al Comandante en Jefe sobre la evaluación», dijo Sjafrie Sjamsoeddin cuando se reunió en la oficina del Ministerio de Defensa, en el centro de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Para su información, una cuenta de Instagram especializada en información sobre temas de defensa @isds.indonesia subió información de que el TNI AD llegará con el helicóptero GFA tipo Sikrosky S-70 M Black Hawk en 2026.

Según la información cargada por la cuenta, se explicó que el helicóptero estaría estacionado en la Base Aérea Principal del Ejército Ahmad Yani (Lanudmad), Semarang, Java Central. (Hormiga)