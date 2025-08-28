Krl Rangkasbitung-Tanah Abang volvió a la normalidad después de ser interrumpido por la acción de la masa

Yakarta, Viva – Viaje KRL Línea de cercanías Rangkasbitung -Tanah Abang Relations finalmente regresó a la normalidad el jueves 28 de agosto de 2025. El servicio se detuvo debido a la multitud en el ferrocarril Lintas Tanah Abang -Palmerah.

Leer también: Rantis Brimob Lindas Ojol, tendencia TEMA TEMA POLICÍA DE LA POLICÍA DE MATILLADA en X!



Secretario Corporativo VP Viajero kaiJoni Martinus, entregó el viaje para operar nuevamente alrededor de 22.06 WIB después de que el oficial se aseguró de que la condición de la pista fuera segura.

«Después de garantizar la seguridad de la línea de ferrocarril de Tanah Abang – Palmerah, el viajero de Kai regresó para operar el viaje de la línea de cercanías de Rangkasbitung normalmente de la estación de Tanah Abang», dijo Joni, jueves por la noche, 28 de agosto, 2025 citado por Antara.

Leer también: El Palacio le pide a la Policía Nacional que complete a la muerte del Rantis Brimob Lindas Ojol



Dijo, el primer viaje que regresó a la operación fue la línea de viajes de viajes Rangkasbitung No.1756 Rangkasbitung de la estación de Tanah Abang y la línea de cercanías No.1809 a Tanah Abang.

Joni también agregó que el viaje KRL con la desviación inicial de la estación de Tanah Abang todavía se llevaba a cabo a una velocidad limitada como un paso anticipatorio.

Leer también: ¡Nota! Las secuelas de la manifestación de los trabajadores de KRL a Rangkasbitung de la estación de Tanah Abang solo llegaron a Palmerah, si …



El servicio fue detenido

Anteriormente, los servicios de KRL que se especializaban en Rangkasbitung, Serpong y Parung Panjang solo podían operar hasta Palmerah Station o Kebayoran. Eso se debió a la multitud de masas que descendieron a la vía del ferrocarril después de celebrar una manifestación frente al edificio DPR/MPR, Yakarta.

Estas condiciones hacen que varios viajes KRL deben volverse hacia Serpong, Parung Panjang y Rangkasbitung por razones de seguridad.

Los oficiales todavía están operando

A pesar de que el viaje ha vuelto a la normalidad, Kai Commuter asegura que los oficiales conjuntos sigan alertado en varios puntos de ruta estratégica.

«Los oficiales de seguridad y operativos del viajero KAI todavía están alertados en puntos estratégicos para monitorear el desarrollo de la situación en la ubicación y garantizar la operación de los servicios de viaje de la línea de cercanías de Rangkasbitung se llevan a cabo de manera segura y sin problemas. Continuaremos monitoreando la situación y brindar el mejor servicio para la seguridad mutua y disculparnos por las molestias que ocurre», dijo Joni.