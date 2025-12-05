Kriti Sanon sobre el regreso de Tere Ishk Mein y Love Stories

Estrella de Bollywood Crítico digo estuvo entre los invitados estrella del Festival de Cine del Mar Rojo el viernes, donde pronunció un In Conversation en la quinta edición del evento de Arabia Saudita.

Poco después de la charla en el escenario, la actriz, mejor conocida por el éxito de 2021 “Mimi”, por la que ganó un Premio Nacional de Cine y un Premio Filmfare a la mejor actriz, pasó por el Variety Lounge presentado por el Red Sea Film Festival para hablar sobre sus papeles más recientes.

Ahora en los cines y demostrando ser otro éxito de Sanon, el musical de Aanand L. Rai “Tere Ishk Mein” es una película que ella describió como un “intenso lío de romance”. Pero también es un proyecto que, afirmó con orgullo, le ofreció «uno de sus personajes con más capas», interpretando a una mujer en una relación abusiva.

«Lo que me encanta de ella es que no es perfecta. No es la chica buena por excelencia. Tiene defectos, como lo somos nosotros como seres humanos. Y es extremadamente cruda, es vulnerable», dijo, añadiendo que, al menos en el cine hindi, las mujeres estaban acostumbradas a la «damisela en apuros, inocente, agradable, dulce, tímida… y siento que era sobre todo la mirada masculina sobre el personaje».

Pero ahora, señaló, hay algo más que una mirada masculina en la industria.

«Hay muchas mujeres que escriben personajes y hacen películas donde los personajes son más realistas: son reales, están equivocados, cometen errores», dijo.

Además de tener un personaje más complejo y en capas en “Tere Ishk Mein”, Sanon dijo que esa película también presagiaba el bienvenido regreso del romance en el cine.

«Estoy muy contenta de que hayan vuelto las historias de amor. Las ansiaba. Es mi género favorito», señaló. «Porque sentí que ya no sabíamos cómo hacerlos, que la generación actual tiene miedo al amor, se está desviando hacia la izquierda y no está realmente profundizando en el tipo de amor profundo».

Y añadió: «Pero siento que todos lo anhelamos también, incluso en las películas. Y por eso este año ha sido sobre historias de amor».