Kristin Chenoweth equipos con ‘Wicked’ Writer on ‘Queen of Versalles’

«Durante años, la gente me ha preguntado: ‘¿Cuál es el papel de tu sueño?'», Dice Kristin Chenoweth. «‘¿Es“ ¡Hola, Dolly! ”. ¿Es“ Gypsy ”?’ Y siempre he respondido: «No se ha escrito todavía». «Hace una pausa para un efecto dramático, luego dice:» Bueno, ahora lo ha hecho «.

Para Chenoweth, trayendo la historia de Jackie Siegel a Broadway con «La reina de Versalles«, Sobre la socialité que construyó el McMansion más exagerado de Estados Unidos, es una oportunidad para mirar debajo de la fachada cuidada de su personaje.

«Por lo general, no se me pide que cave esto profundo», dice Chenoweth desde su vestidor en el Teatro St. James, que ha sido equipado con muebles de algodón y color rosa. «Jackie es complicada: tal vez no tome decisiones que tomaríamos, y tal vez gasta su dinero de una manera que no lo haríamos. Pero también lidió con pérdidas horribles en su vida como la muerte de su hija de 18 años de una sobredosis de drogas».

Esa tragedia inspiró a Siegel y a su esposo magnate, David, a crear una base centrada en tratar los problemas de adicción y salud mental. Para Chenoweth, es un recordatorio de que los Siegels merecen ser recordados por algo más que construir un palacio de placer de 90,000 pies cuadrados en Florida (aunque el espectáculo también detalla el consumo conspicuo).

Más allá de la premisa que acompaña a los titulares, los fanáticos del teatro están entusiasmados con «The Queen of Versalles» porque reúne a Chenoweth con Stephen Schwartzel compositor de «Malvado. «

Chenoweth interpretó a Glinda en la producción original de Broadway, y se ubica como su mayor éxito profesional.

«Stephen conoce muy bien mi voz», dice Chenoweth. «Me está presionando en este programa. Le dije: ‘¿Me vas a matar?’ Hay mucha Belting.

Para lograr el papel exigente, Chenoweth está adoptando un estilo de vida monástico fuera del escenario. «Me encanta

hablar, pero estoy a punto de convertirme en un mudo «, dice ella, señalando su caja de voz.» Esto es un músculo, y

necesitas descansarlo. Así que estoy a punto de ser muy bueno imitando y escribiendo cosas en un tablero.

para mi marido. «

Chenoweth ha estado involucrado con «The Queen of Versalles» durante su desarrollo, incluida la protagonización de la prueba del año pasado en Boston. Pero encabezar un nuevo musical de Schwartz significaba abandonar «Death Boress Her», el éxito aclamado por la crítica en el que se suponía que debía protagonizar la vana actriz interpretada por Megan Hilty.

«No puedes salir con dos personas; tienes que comprometerse», dice Chenoweth. «Fue difícil porque ‘la muerte se convierte en ella’ es muy genial. Me reí el culo cuando fui a verlo».

«La Reina de Versalles» fue una oportunidad para que Chenoweth trabajara con Michael Arden, quien guió el renacimiento 2023 del «Desfile» y el «Quizás feliz final» del año pasado a Tony Glory. A medida que el proyecto tomaba forma, Arden siguió viendo paralelos entre el estilo de vida mimado de Siegel en una comunidad cerrada en Florida y el surgimiento de una nueva clase de multimillonarios y hermanos tecnológicos, cuya riqueza les ha dado un poder e influencia sin precedentes en la era de Trump.

«Por un lado, Jackie es adorable y divertido; por otro lado, ella representa todo lo que está mal con nuestra cultura», dice Arden. «Hemos elevado el capitalismo hasta el punto de que es básicamente un dios, y hemos dado forma a nuestra sociedad en torno al dinero como nuestra estrella del norte».

La creación del programa ha hecho que Arden piense en su propia relación con el éxito. «He tenido que enfrentar a mis propios demonios», admite. «Has alcanzado un pico y tal vez ganas un premio o obtienes un trabajo bien remunerado, pero en lugar de disfrutarlo, estás condicionado a seguir pensando en la próxima montaña que necesitas escalar. Y eso lleva a la desilusión».

Chenoweth tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Jackie, y ella usó su tiempo juntos para estudiar

su lenguaje corporal y su forma de hablar. Pero cuando Siegel y su familia llegaron a una actuación, Chenoweth la llevó de antemano, preocupado de que ver su vida dramatizada fuera demasiado dolorosa para una mujer con la que había venido a empatizar.

«No quiero lastimar a nadie», dice Chenoweth. «Así que dije: ‘Jackie, solo quiero que sepas que algunas personas podrían juzgarte, y quiero que estés preparado’. Y Jackie dijo: ‘Kristin, juega el papel. Ella me dio permiso para jugarla honestamente «.