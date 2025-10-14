Kristin Cavallari firma un acuerdo de ocho cifras con Dear Media para el podcast ‘Let’s Be Honest’

Kristin Cavallari continúa su podcast, «Let’s Be Honest» con un nuevo contrato de varios años, Variedad ha aprendido exclusivamente. El nuevo acuerdo con Dear Media supera las ocho cifras.

El podcast se centra en todo lo relacionado con las relaciones, desde sus historias personales sobre citas, amistades y familias, hasta entrevistas con expertos en bienestar, carrera, alimentación, fitness y espiritualidad. Durante los últimos dos años, entre los invitados se encuentran Travis Kelce, Harry Jowsey, Rebecca Minkoff, Brie y Nikki García, Bobby Flay y Nikki Glaser. Actualmente también está volviendo a ver “The Hills” y comentando sus pensamientos.

El podcast “Seamos honestos” lanzado en otoño de 2023 siguiendo el podcast de repetición de “Laguna Beach” de Cavallari. «Estaba buscando un nuevo desafío y, después de disfrutar el podcast ‘Back To The Beach’, pensé que hacer el mío podría ser muy divertido. Me encanta tener la libertad de hablar sobre lo que quiera y poder elegir invitados que tengan grandes historias y que, con suerte, puedan hacer reír a la gente, darles conclusiones reales y/o inspirarlos», dijo en ese momento.

«Siempre he mantenido al público a distancia. Finalmente estoy en un gran lugar en mi vida para abrirme y compartir algunas de mis experiencias», continuó. «Dado que mi podcast se centrará principalmente en las citas y las relaciones, me entusiasma invitar a hombres como invitados para arrojar luz real sobre lo que piensan y sienten para que las mujeres puedan comprender mejor el mundo de las citas y, por supuesto, compartiré mi experiencia de los últimos años al regresar al mundo de las citas».

A principios de este año, tomó el podcast en el camino para un recorrido por varias ciudades. A principios de 2026, Cavallari formará parte del reunión oficial de “Laguna Beach” ambientado en Roku Channel, apareciendo y sirviendo como productor ejecutivo.