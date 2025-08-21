Kristian Nairn de Game of Thrones se cae de ‘Strictly Come Dancing’

«Game of Thrones«El actor Kristian Nairn ha retirado como concursante de la serie de competencia del Reino Unido»Estrictamente ven bailando«Debido a» razones médicas inesperadas «.

Mejor conocido por interpretar a la casa de siete pies de Stark Servant Hodor en la serie HBO, Nairn reveló que ya no podría participar en una declaración emitida el jueves.

«Con un corazón pesado, tengo que dar un paso atrás de esta temporada de ‘Strictly Come Dancing’ debido a razones médicas inesperadas», dijo Nairn, según Noticias de la BBC. «Realmente estaba ansioso por el viaje, y lamento profundamente decepcionar a cualquiera que esperara verme en la pista de baile».

Añadió: «Gracias a todos por su apoyo, y volveré de pie muy pronto, en todos los sentidos. Amo a todos, Kristian».

El actor de 49 años, que tiene 6’10 «, fue el concursante 15 y último revelado para la alineación de» Strictly Come Dancing «de este año. Debido a su altura, Nairn reconoció cuando aceptó su lugar en la competencia que sería» un gran desafío para mí físicamente, pero estoy listo para asumirlo «.

Sarah James, de la retirada de Nairn, la productora ejecutiva de «Strictly Come Dancing», dijo: «Nos ha encantado conocer a Kristian en este corto tiempo, y él tiene todas las características de un brillante concursante de ‘Strictly Come Dancing’. Lamentamos perderlo de la serie de este año y todos deseamos una velocidad rápida».

El reemplazo de Nairn se revelará en «The One Show» más tarde el jueves. La nueva temporada de «Strictly Come Dancing» se estrenará en BBC One e Iplayer el 20 de septiembre.