Kristi Noem critica South Park como ‘perezoso, mezquino’ después del derribo de hielo

Kristi Noem, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, apareció en el programa de radio de Glenn Beck y criticó «Parque sur«Como» So Lazy «y» Petty «después de que ella se convirtió en el último objetivo de la Serie Central de Comedia (a través de The Daily Beast). «South Park» evisceró a Noem durante El segundo episodio de la temporada 27, Donde fue representada como una agente de hielo que usa un cachorro y que usa Botox que arresta a cualquiera sospecha de ser hispano. Ella asalta una producción local de «Dora the Explorer Live!» y deportes de gran tamaño y labios regordetes.

«Nunca termina, pero es muy flojo burlarse constantemente de las mujeres por cómo se ven», le dijo Noem a Beck sobre el episodio, al tiempo que reconoce que no lo vio porque estaba «repasando números de presupuesto y cosas».

«Siempre son los liberales y los extremistas los que hacen eso», agregó Noem. «Si quisieran criticar mi trabajo, continúe y hagan eso, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo mezquino así».

«South Park» hizo más que simplemente bromear sobre la apariencia de Noem. El running a lo largo del episodio es que Noem no puede dejar de disparar a los perros que aparecen en su camino. Noem una vez admitió en un libro que le disparó a su perro, Cricket, porque era demasiado agresivo.

Mientras que Noem tuvo una reacción ardiente al último episodio del «Parque Sur», el vicepresidente JD Vance no se endureció tan públicamente. El episodio también describió a Vance como un hombre de bebé molesto que Donald Trump lo patea (literalmente). Vance respondió en X publicando: «Bueno, lo he logrado».

La temporada 27 de «South Park» es solo dos episodios en su carrera, pero ya se perfila como uno de los más relevantes políticamente del programa. El estreno Titulares nacionales por representar a Trump tratando de tener relaciones sexuales con Satanás y más. La Casa Blanca arremetió en el programa después, diciendo en un comunicado: «Este espectáculo no ha sido relevante por más de 20 años y está por un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado de atención».

Incluso antes de que se emitiera el segundo episodio, «South Park» se encontró reforzando con seguridad nacional Después de que el departamento gubernamental usó un todavía relacionado con el hielo del episodio para promover el sitio web de ICE real. «South Park» trolleó la Casa Blanca respondiendo: «Espera, ¿entonces somos relevantes? #EatabAgofdicks».