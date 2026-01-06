Kristen Stewart y Jesse Eisenberg sobre la dirección y la opresión de Hollywood

«Lo juro por Dios. Me voy a suicidar». Kristen Stewart dice, burlándose de su amiga de toda la vida. Jesse Eisenberg por ver su debut como directora, “La cronología del agua”, en su computadora portátil.
La estrella de “Crepúsculo”, que obtuvo una nominación al Oscar por interpretar a la princesa Diana en “Spencer”, prometió dejar la actuación hasta que pudiera adaptar las memorias de Lidia Yuknavitch de 2011 sobre una joven (interpretada por Imogen Poots), abusada sexualmente cuando era niña, que eventualmente encuentra su voz escribiendo y nadando. Stewart no trabajó durante casi una década para asegurar el financiamiento de la película solo para que alguien viera su proyecto apasionante en la pantalla de una computadora.
“Se supone que es una experiencia sonora”, suspira y sigue quemando a Eisenberg. “Sabes acerca de cine? ¿Alguna vez has hecho un película?”
Stewart y Eisenberg se conocieron en la comedia sobre la mayoría de edad de 2009 «Adventureland» y se reunieron en la aventura fumeta de 2015 «American Ultra» y en el drama romántico de Woody Allen de 2016 «Cafe Society». Desde entonces, Eisenberg ha dirigido dos películas, la comedia dramática de 2022 “Cuando termines de salvar el mundo” y la nominada al Oscar de 2024 “A Real Pain”. Así que sí, sabe algo sobre cómo hacer películas, así como el deseo de un director de que el público las vea en la pantalla grande.
“Soy consciente de ello y lo he tenido todo en cuenta”, responde irónicamente Eisenberg antes de felicitar a su amigo. «Me quedé asombrado. Nunca había visto algo hecho como esto por alguien que conozco y que también sea divertido».
Stewart y Eisenberg continúan burlándose mutuamente durante su conversación, en la que discuten cómo la dirección ha cambiado su perspectiva como actores y si les importa si sus películas generan dinero.
Jesse Eisenberg: ¿Estás bien?
Kristen Stewart: Esa debería ser la introducción: «¿Estás bien?» No estoy bromeando. Así es como nos saludamos a menudo.
Eisenberg: Nos conocemos desde hace mucho tiempo, 15 años, ¿verdad?
Estuardo: Yo tenía 17 años cuando nos conocimos. Tengo 35.
Eisenberg: Dios mío, ¿en serio? Vi tu película hace 24 horas. Me quedé impresionado. Mi primer pensamiento fue: «¿Podemos hacer eso? No sabía que podíamos hacer eso». Es increíblemente audaz. Leíste este libro, pero ¿cómo se lo transmitiste a otras personas? (Sé que estas son preguntas basura). ¿Cómo es el guión?
Estuardo: Tú y yo somos personas bastante tímidas, pero hay una invisibilidad innata y asfixiante con la que las mujeres tenemos que lidiar, incluso si su padre no abusó de ellas. No quería hacer declaraciones como: «De esto se trata la película». Había algo en el libro que hablaba de la universalidad de ser una niña que intenta desenterrar una voz a la que le han dicho que se calle.
Eisenberg: Tú y yo tenemos la ventaja de ser actores conocidos. Nos permite, o tal vez nos da, la responsabilidad de hacer algo que sea más difícil de transmitir. ¿Es esa parte de la razón por la que pudiste hacer algo tan abstracto? El resultado es asombroso, pero eso no está garantizado.
Estuardo: No fue fácil para mí hacer la película. Fueron necesarios ocho años. Las personas que me aman estaban realmente enfermas y cansadas de escucharme tan molesto por eso. Y luego esas cosas se incorporan a la trama de la película. Se trata de la maleabilidad de nuestras realidades. Tenía que recordarle continuamente a la gente que estábamos haciendo un poema.
Eisenberg: Lo que preguntaba antes, si puedo preguntarlo mejor, es:
Estuardo: Puedo responder mejor.
Eisenberg: Esta es mi pregunta: ¿Sentiste la responsabilidad de hacer algo inusual porque eres un actor conocido, o es simplemente tu gusto?
Estuardo: Este es completamente mi gusto. Nunca podría hacer algo sencillo. Me gustan las cosas asociativas y abiertas que dicen algo muy particular pero invitan a la gente a no estar de acuerdo.
Eisenberg: ¿Cómo se desarrolló tu gusto?
Estuardo: No me gusta que me digan qué hacer. No quiero decirle a la gente qué hacer.
Eisenberg: Leí algo que dijiste, que me pareció gracioso y me recordó a mí mismo. Alguien te preguntó: “¿Ahora piensas de manera diferente en ser actor de película?” Dices: «Por supuesto. Iré al director y le diré: ‘Haré lo que tú quieras que haga'».
Estuardo: Nunca volveré a cuestionar nada. Yo digo: «Lo que quieras». La idea de decir: «Deberías elegir a esta persona». Le dije: «¿Disculpe? No sabe nada».
Eisenberg: ¿No es fascinante? Mucha gente en nuestra posición va por el otro lado. Sienten aún más que necesitan control porque tienen una experiencia en la que controlaban todo. La historia que siempre cuento sobre ti, porque me han preguntado por ti durante 18 años, es que cuando estábamos haciendo “Adventureland”, hubo una escena dramática por la noche y tú dijiste: “Corta. Estoy mintiendo”. Tenías 17 años y me sorprendió. Me sentí como si estuviera viendo a un maestro. ¿Habrías hecho eso ahora?
Estuardo: Ahora me enojo con la gente por cortarse, porque digo: «Sé que te cuestionaste, pero ese momento de pregunta fue oro». Quiero intentarlo y no hacer eso. [As an actor] No quiero que me malinterpreten. Cuando un director dice: «Parecía que lo estabas sintiendo». Siempre digo: «No me importa si se ve bien; quiero hacerlo de nuevo». Soy egoísta. Quiero probarlo.
Eisenberg: “Quiero la catarsis”. Una de las otras historias que cuento de “Adventureland” fue una escena rápida. Tuve mi primer ataque de pánico en el set; Fui consciente de mí mismo de la peor manera y me cerré. Después de la cinta, me sentí mortificado. Greg [Mottola, the director] dice: «No me di cuenta, pero lamento mucho que te hayas sentido así». Dijo: «No entiendo cómo los actores no tienen ataques de pánico todo el tiempo. Estás frente a extraños y tienes que ser vulnerable». Durante años, recuerdo haber pensado: «Es muy lindo lo que dijo, pero se compadece demasiado de los actores. Tenemos suerte. Tenemos un trabajo fácil. Memorizamos líneas».
Ahora tengo un respeto por el trabajo como nunca lo había hecho personalmente. Como era tan autocrítico, no podía tener un buen presentimiento al respecto. Parecía como si me estuvieras pagando de más. Luego Julianne Moore apareció en mi película y, después de su primera escena, me volví hacia mi productor y le dije: «¿Podemos pagarle más?». ¿Tuviste ese sentimiento con Imogen? He hecho tres películas con ella. Pero no de la misma manera que hice tres películas contigo. ¿Cómo la elegiste?
Estuardo: Eres una de las razones. Yo estaba como: «Estoy seguro de que seríamos cercanos porque ustedes son amigos». Ella hizo una audición. Ella envió una cinta y yo dije: «Dios mío». Hay algo en que ella tenga 35 años y yo también. Deberíamos haber sido amigos desde que éramos más jóvenes. Simplemente nunca nos conocimos. Luego lo hicimos, y fue el momento perfecto para decir: «Necesitamos incluir en esta película todo lo que nunca nos hemos dicho».
Eisenberg: ¿Sientes que podrías tener este estilo y usarlo en el futuro?
Estuardo: Siempre me preguntan si continuaría trabajando como actor en películas de estudio, o si siento que estás vendiendo una idea homogeneizada que no necesariamente llega a un individuo, sino que satisface a un grupo. No sería bueno en ese trabajo.
Eisenberg ¿Qué quieres decir? ¿Para dirigir algo más comercial?
Estuardo: Cada vez más, comercial significa estándar y digerible. Quiero que me permitan hacer películas que den tiempo para determinar una estructura y una declaración de misión. La próxima película que quiero hacer utiliza diferentes formatos. No porque sean películas nerds, sino porque es más interesante hacer películas sobre cómo ves algo en lugar de qué verás.
Eisenberg: Tu película saldrá pronto. ¿Piensas o te importa ganar dinero?
Estuardo: Sería genial si así fuera porque entonces tal vez no sería tan difícil hacer mi próxima película. Pero al mismo tiempo, la próxima película que quiero hacer funciona fuera de la estructura empresarial a la que estamos acostumbrados. Gente amar para escuchar eso.
Eisenberg: «Esto ni siquiera existe en su estructura».
Estuardo: Bueno, no es así. Necesitas encontrar nuevos términos para todo esto porque, lo siento, pero el lenguaje y la estructura son opresivos.
Eisenberg: No hay inglés en este set. No se aplica a lo que estamos haciendo.
Estuardo: De hecho, el título de la película está en español. No te voy a decir qué es.
Eisenberg: No lo entendería.
Estuardo: Sí, eres sólo un tonto.
Eisenberg: Entonces te importa en la medida en que te ayude a hacer el siguiente. Le importa en la medida en que le devuelva el dinero a las personas que pagaron por ello. ¿Pero no te importa lo que otras personas puedan pensar al respecto? La gente también me pregunta. Supongo que no me importa que sea un negocio exitoso. Mi mente no va allí, o no puedo concebirlo.
Estuardo: Con seguridad. Me encanta la película. Yo lo di a luz. Probablemente habría hecho esta película si nunca hubiera sido actor. No sentí que me estaba graduando y decía: «Ahora quiero marcar esa casilla». Creo que esto necesita existir.
Eisenberg: Estamos dirigiendo todo, pero también somos actores desesperados. Así que todo lo que diré es esto: puedo aprender español para tu próximo proyecto.
Estuardo: Necesitas grabarte.