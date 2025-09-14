Kristen Stewart en sus películas francesas favoritas en Deauville Masterclass

Kristen Stewart Dibujó una casa llena de asistentes al festival, locales y fanáticos en el Festival de Cine de DeAuville de Francia para su clase magistral titulada My French Cinema y organizado con Chanel. Para la ocasión, Stewart seleccionó una lista de sus películas francesas favoritas de todos los tiempos y discutió con franqueza por qué la inspiraron como actor y cineasta.

Ranging across different eras and styles, the films she chose have in common a certain boldness, from Louis Malle’s “Elevator to the Gallows” (1958) to Alain Renais’ “Hiroshima Mon Amour” (1959), Catherine Breillat’s “A Real Young Girl” (1976), Leos Carax’s “The Lovers on the Bridge” (1991), Krzysztof «La doble vida de Veronique» de Kieślowski (1991) y «The Piano Less» (2001) de Michael Haneke.

En su típica moda sin filtro, inteligente y autocrítica, Stewart hizo reír a la audiencia mientras admitía que realmente lucha por ver películas enteras.

«Suena jodidamente absurdo viniendo de mí», dijo Stewart, «teniendo en cuenta que es lo que quiero hacer con el resto de toda mi vida. Pero tengo que atarme a un asiento para seguir con una película completa. Entreo y salgo».

Y aunque puede hablar con detalles granulares sobre películas que la han marcado, y también ha servido en los jurados de Cannes (en 2018) y Berlín (2024), «no diría que hay un cineasta que (ella) puede decirle todo sobre esta persona de arriba a abajo».

La primera película de la que habló durante la clase magistral DeAuville fue «una joven joven», una película que traza el despertar sexual de una niña de 14 años, escrita y dirigida por Breillat, conocida como un cineasta francés subversivo.

Stewart dijo que vio la película de Breillat poco antes de comenzar a filmar su debut como director «La cronología del agua«Una adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch del mismo nombre protagonizado por Imogen Poots que una mujer que emerge de una infancia abusiva y canaliza su trauma en natación competitiva, exploración sexual y adicción, antes de descubrir su voz como escritora.

El actor y director, que estrenó su película en el sincero respeto de Cannes y ganó el Premio de Apocalipsis del Festival de Cine de Deauville el sábado, dijo ver «A Real Young» de Breillat «se desbloqueó específicamente de una manera que era muy procesable porque (ella) fue y hizo (su) película como 30 segundos después».

Ella dijo que fue golpeada por la película de Breillat, porque «simplemente no está acostumbrada a ver historias de la mayoría de edad que miran la vergüenza de una manera que también es de celebración» y sintió que la película era una «experiencia interna».

“You watch it and you’re like, ‘Oh, it’s straightforward. She gets on a train and she’s going home, and she’s with her parents, but then she sticks a spoon inside of herself beneath the table. And you’re like, maybe this isn’t real,” Stewart said, also drawing a parallel with “The Chronology of Water” in which there is a scene where Poots “is reaching deep inside of herself and pulling out a viscous and scented representation of what she is and saborearlo y hacer una autodesuración «.

«Cuando eres un niño y te estás descubriendo en todas las formas simples, malolientes y desagradables que lo haces, es tan fácil estar avergonzado (…) y supongo que es muy raro en una película ver a alguien acelerarlo».

Stewart también habló sobre «The Piano Teacher», la película de culto de Haneke protagonizada por Isabelle Huppert como maestra de piano con deseos oscuros reprimidos que se embarca en una relación sadomasoquista con su alumno mucho más joven (Benoît Magimel). El papel ganó a Huppert un premio a la Mejor Actriz en Cannes.

«Es solo una de mis películas favoritas de todos los tiempos», dijo Stewart, antes de agregar que también es «una de mis actuaciones favoritas», refiriéndose a Huppert. Explicó que estaba fascinada por la psique singular y ambivalente del personaje en pantalla de Huppert, Erika, porque «no respeta a nadie. Está tan aislada por su genio y su inteligencia y tan completamente encerrada en este cuerpo de auto-laceración».

Pero al mismo tiempo, Stewart argumenta que «ella no es infeliz», e incluso si «eso no es necesariamente cierto, hay algo al respecto, si así es como se construyó esta mujer, en realidad está haciendo un trabajo bastante bueno. Hay algo sobre la forma en que protege lo que quiere».

«El profesor de piano» fue adaptado por Haneke de una novela del escritor austriaco Elfriede Jelinek.

«Creo que es una de las adaptaciones más geniales que he tenido el placer de leer y mirar», dijo Stewart. «Fue muy similar a ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ porque hay una experiencia interna en la forma literaria de esto que es tan articulada».

«Es un libro de perspectiva en primera persona, y ella constantemente se desprende de lo que está pensando en todos estos entornos», dijo Stewart.

«The Double Life of Veronique» de Kieslowski también obligó a Stewart porque «es afilado en términos de cómo te hace sentir». La película cuenta dos historias paralelas sobre dos mujeres idénticas; Uno que vive en Polonia, el otro en Francia. Irene Jacob, quien interpreta ambos papeles, ganó la mejor actriz en Cannes para la película. Stewart bromeó diciendo que «casi se cayó (su) silla cuando (el personaje en pantalla de Jacob) canta hasta la muerte».

«Es como si pudieras entrar en una vida interior y hacer una película que sea hiper específica sobre una sensación interna y no tener que explicarla», dijo Stewart. Kieslowski «lo pinta con la luz y la perspectiva en primera persona. Es capaz de lograrlo sin ser extraño en formas tan penetrantes y atrevidas».

La película también la ha hecho reflexionar sobre sí misma. «A veces te pones triste de que estés incompleto o algo así, y has matado esta vieja versión de ti mismo. Pero aún viven en ti», dijo.

Mientras tanto, «The Lovers on the Bridge» de Carax es otra película favorita de Stewart porque lo considera «una película de relación muy pintoresca».

«Está cerrado. Tiene miedo de que si ella puede ver el mundo entero, entonces no lo quiere. Él está corriendo tras ella. Está fuera de su alcance hasta que está tan agotada que él juega actúa que él la está guiando en este vals. Pero luego, en última instancia, gira de una parte superior», dice ella. «Es como, no puedes controlar las cosas que amas. Lo siento mucho, pero si lo hiciste, no lo querrás».

El puente es una gran metáfora no solo para la desviación y la destrucción «, dice. Pero no puedes vivir en un puente para siempre «.

Mientras estaba en Deauville, Stewart también asistió a una cena deslumbrante organizada por Chanel y Canal+, los dos principales patrocinadores del festival, junto con su amiga Charles Gillibert, quien produjo «La cronología del agua», y una serie de estrellas francesas y estadounidenses. La fiesta siguió la proyección especial de «Nouvelle Vague» de Richard Linklater, que fue apoyada por Chanel.

El Festival de Cine de Deauville, encabezado por Aude Hesbert desde 2024, envolvió el domingo y dio su Gran premio a «La peste» El debut de Charlie Polinger protagonizando Joel Edgerton.