Kristen Stewart dice que «le encantaría» dirigir un reinicio de «Crepúsculo»

Kristen Stewart dijo recientemente “Entretenimiento esta noche» que a ella » le encantaría » dirigir un reinicio de «Crepúsculo”, la película romántica de vampiros de 2008 que lanzó su carrera.

«Me encantaría… mira. Me encanta lo que Catherine [Hardwicke] Hice, me encanta lo que Chris [Weitz] «Lo hice, me encanta lo que todos los directores hicieron con las películas», dijo Stewart. «Eran tan ellos mismos y raros y algo así como, como ardillas, y tan presentes en ese momento en el que realmente no sabían lo que eran todavía, como antes de que explotaran».

Stewart dijo que lo ideal sería recibir un “presupuesto enorme” y “mucho amor y apoyo” de los fans para el proyecto hipotético.

«Sí, claro, haré la nueva versión», añadió. «¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy comprometido!»

Stewart protagonizó la franquicia “Crepúsculo” junto a Robert Pattinson y Taylor Lautner. El original de 2008 generó cuatro secuelas: “Luna Nueva” de 2009, “Eclipse” de 2010, “Amanecer – Parte 1” de 2011 y “Amanecer – Parte 2” de 2012. La serie recaudó más de 3 mil millones de dólares en total en la taquilla mundial.

Si bien Stewart está feliz de regresar a Forks, Washington, es posible que Pattinson no se apresure a aceptarlo. Le dijo a GQ en 2022 que pasó gran parte de su tiempo en el set de “Crepúsculo” “furioso” porque el estudio no estaba de acuerdo con su visión de la película.

«Quería hacerlo lo más artístico posible». Pattinson dijo en ese momento. «Teníamos una tensión extraña en la que el estudio tenía miedo de hacer cosas demasiado emo y esas cosas. Pensé que esa era la única forma de interpretarlo. Pasé mucho tiempo [on set] enfurecido… No puedo creer la forma en que actuaba la mitad del tiempo”.

Stewart hizo recientemente su debut como directora con “La cronología del agua”. Protagonizada por Imogen Poots, Thora Birch y Jim Belushi, la película sigue a una mujer que afronta su trauma infantil a través de la natación y la palabra escrita. La película llevó a Stewart a Variedadanual 10 directores a seguir para 2026.