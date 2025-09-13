Kristen Stewart asiste a la deslumbrante fiesta de Deauville organizada por Canal+, Chanel

La crème de la crème del cine francés, y algunas estrellas estadounidenses como Kristen Stewart y Zoey Deutch, apareció en el Deauville Festival de Cine Americano para asistir a una cena deslumbrante organizada por Canal+ Grupo y Chanel el viernes por la noche. Organizado en un hito histórico llamado Les Franciscaines, un antiguo convento que data de 1875, la fiesta celebró el talento francés y estadounidense, así como el compromiso de los dos patrocinadores principales del festival, Canal+ y Chanel.

Junto a Stewart, quien ganó el Premio Revelation en Deauville con su debut como director «The Chronology of Water» y participó en una clase magistral, Deutch fue honrado en el festival con el nuevo premio de Hollywood y presentó «Nouvelle Vague» con el director Richard Linklater. Otros invitados incluyeron al actor y cineasta francés-iraní Zar Amir Ebrahimi; Directores Bertrand Bonello, Cédric Klapisch, Claude Lelouch, Alex Lutz, Mia Hansen-Løve; Actores Sandrine Kiberlain, Damien Bonnard, Jonathan Cohen, Ana Girardot, Lyna Khoudri, Vincent Macaigne, Benoît Magimel y Kad Merad; Además de los miembros del jurado Golshifteh Farahani, Thomas Cailley, Eye Haïdara, Filipino Leroy-Beaulieu, Benjamin Millepied, Katell Quillévéré, Emilie Tronche, Jean-Pascal Zadi, Suzy Bemba, Bilal Hassani, Julien Colonna y Anaïde Rozam.

Durante la cena, que comenzó con un concierto clásico, Canal+ CEO Maxime para conseguir enfatizó el papel del grupo de televisión como socio líder del cine francés y europeo. Creado en 1984, desde entonces ha hecho acuerdos con Paramount, Sony, Universal, Warner Bros, así como los streamers de EE. UU. Tales Netflix, Apple+, HBO y Paramount+.

Canal+, que está activo en la distribución teatral con operaciones directas en territorios principales como Francia, el Reino Unido, Alemania y Australia/Nueva Zelanda, se encuentra actualmente en negociaciones exclusivas para comprar una participación del 34 por ciento en UGCEl estudio de cine con sede en París que se fundó en 1971 y opera una de las principales cadenas de cine de Francia.

En marzo pasado, el banner firmó un acuerdo con los gremios de cine locales para invertir al menos 480 millones de euros en películas francesas y europeas en los próximos tres años (€ 120 millones menos que durante los tres años anteriores). En la cena de Deauville, Saada dijo que el grupo todavía tenía la ambición de financiar películas debutas y tomó el ejemplo de «The Chronology of Water» de Stewart como una película que fue preciada por Canal+.

«Alrededor de un tercio de las películas que financiamos cada año son películas de debut, y también apoyamos las segundas películas porque a veces la segunda película es aún más difícil, especialmente cuando la primera película no fue un gran éxito comercial», dijo Saada. «La guinda del pastel es cuando la película está dirigida por una mujer, porque obviamente es mucho más difícil para las mujeres encontrar fondos, como en muchos campos. Entonces, en Canal+, prestamos especial atención a las películas dirigidas por las mujeres. Más del 40% de las primeras películas están dirigidas por mujeres.

Deauville es uno de los diversos festivales defendidos por Chanel, que está muy involucrado en el mundo del cine a través de diversas iniciativas encabezadas por Elsa Heizmann, directora mundial de relaciones cinematográficas. Durante el festival, la casa de moda ayudó a organizar una clase magistral con Stewart, uno de sus embajadores, que discutió las películas francesas que la influenciaron como actor y cineasta. Chanel también estuvo involucrado en «Nouvelle Vague», para el cual vistió Deutch, y contribuyó a la producción de «Couture» de Alice Winocour, protagonizada por Angelina Jolie y se setió durante la Semana de la Moda de París.

Maxime Saada y Claude Lelouch