Kristen Bell y la Dra. Stacy L. Smith lanzan una subvención para películas sobre salud mental

Kristen Bell se está asociando con la Dra. Stacy L. Smith, fundadora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC, para defender la narración auténtica de salud mental.

Bell y Smith están lanzando una iniciativa, denominada Mental Health Accelerator, para apoyar a cineastas emergentes y financiar sus cortometrajes centrados en una historia de salud mental. El programa llega inmediatamente después de un nuevo informe de la Iniciativa de Inclusión Annenberg, que descubrió que solo el 1,7% (77) de los 4.425 personajes parlantes de las 100 películas más taquilleras de 2024 tenían una enfermedad mental; esta cifra está significativamente por debajo del 23,4% de los adultos estadounidenses que entran en esa categoría.

El estudio también muestra que más de la mitad (54) de las 100 películas principales no incluían ningún personaje con una condición de salud mental; cuando lo hicieron, era ligeramente más probable que esos personajes fueran identificados como hombres y blancos, y menos probable que fueran ancianos, niños o adolescentes. Cuatro personajes con una condición de salud mental fueron identificados como LGBTQ+. Ninguno de los personajes era transgénero o no binario.

«Todos experimentamos salud mental, tanto cuando nos sentimos bien como cuando tenemos dificultades», dijo Bell en un comunicado. «El Mental Health Accelerator está diseñado para financiar cineastas que quieran contar historias relacionadas con la ampliación de la resiliencia y el desarrollo de capacidades. Las historias que lleven a la pantalla ofrecerán al público una nueva perspectiva sobre la salud mental para ampliar nuestro vocabulario y nuestra capacidad de apoyarnos unos a otros (y a nosotros mismos) cuando más lo necesitamos».

Se seleccionarán tres cineastas para recibir cada uno 20.000 dólares de financiación para un proyecto corto de ficción centrado en un tema de salud mental, con énfasis en la resiliencia y el desarrollo de capacidades. Las solicitudes se abrirán en noviembre y serán revisadas por un equipo que incluye a Bell, el Dr. Smith y la productora Coco Francini de Dirty Films; Los ganadores se anunciarán a principios del próximo año. Puede encontrar más información sobre el programa, incluidos los requisitos completos de elegibilidad, en el sitio web de la organización. sitio web.

«El público quiere historias auténticas y significativas sobre la salud mental, pero nuestra investigación muestra que estas representaciones son raras», dijo el Dr. Smith. «El Mental Health Accelerator ofrece un enfoque fundamental en la salud mental y brinda a los narradores emergentes la oportunidad de llenar un vacío importante en el entretenimiento. Nuestro objetivo es que este acelerador genere más contenido que responda a la demanda de la audiencia y muestre la salud mental con compasión y esperanza».

Smith también reflexionó sobre el estudio de investigación, del que son coautores la Dra. Katherine Pieper, Aimee Christopher y W. Michael Sayers, que examinó la prevalencia y el contexto de las condiciones de salud mental en 400 películas populares estrenadas en 2016, 2019, 2022 y 2024. Un hallazgo clave fue que no ha habido cambios a lo largo del tiempo en términos de la prevalencia de personajes con una condición de salud mental, ya que el 1,7% de todos los personajes que hablan en las 100 mejores películas de 2016 entró en esa categoría.

«Hollywood continúa presentando una imagen sesgada de la salud mental en el cine», dijo Smith sobre la investigación. «No sólo rara vez se muestra en comparación con las métricas de población, sino que los personajes con problemas de salud mental subestiman a las mujeres, los niños y los adolescentes, las poblaciones de edad avanzada y subrepresentadas que viven con problemas reales de salud mental. El silencio de la película sobre estos temas hace poco para fomentar la aceptación, la búsqueda de ayuda y la compasión por parte del público».

El estudio, que puede leerse íntegramente aquíobservaron 7 tipos de condiciones de salud mental: adicción (17), trastornos del estado de ánimo (18), ansiedad/TEPT (19), suicidio (16), deterioro cognitivo (21), alteración significativa del pensamiento (6), trastornos del espectro (1) y trastorno obsesivo-compulsivo (2).

Sin embargo, los personajes con problemas de salud mental se presentaban principalmente en un contexto negativo y, a menudo, eran estigmatizados o menospreciados. Además, la salud mental también estuvo vinculada a la violencia, con un 52,7% de los personajes como perpetradores de violencia y un 61,3% como objetivos. Aproximadamente una cuarta parte de estos personajes murieron durante las películas examinadas.

Además, menos de un tercio de los personajes con problemas de salud mental estaban en terapia y menos del 15% usaba algún tipo de medicación para tratar problemas de salud mental. «En otras palabras, las películas presentan condiciones de salud mental de tal manera que parecen intratables», se lee en el estudio. «Al no representar estos remedios, las películas promueven una visión de la salud mental que está desactualizada y, una vez más, puede crear estigma y prejuicios sobre las personas que viven con condiciones de salud mental y las manejan exitosamente».

El Mental Health Accelerator, señaló el Dr. Smith, «apunta a las mismas inexactitudes identificadas en esta investigación. Dar a los creadores emergentes la capacidad de contar nuevas historias que contrarresten la representación poco realista de personas con problemas de salud mental es una vía para cambiar las percepciones y actitudes sobre la salud mental fuera de la pantalla».