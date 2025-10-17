Kristen Bell ha visto el guión, el elenco comienza la producción pronto

Se acerca el invierno.

Kristen Bell dice el “congelado 3El elenco comenzará “pronto” la producción de la tercera entrega de la exitosa franquicia musical de películas animadas.

Si bien no ha escuchado ninguna de las nuevas canciones de “Frozen 3”, Bell, quien interpreta a Anna, dice que ha visto el guión de la película.

«Eso es todo lo que puedo decir. Estoy bajo llave», dijo, pero también explicó el proceso del guión.

“Al principio todo es más bien algo conceptual como, ‘Aquí es donde creemos que debería ir’”, dijo Bell. «Eso es lo bueno de Disney es que pasa por mil filtros, no para ser diplomático, sino porque cada uno va a agregar algo diferente. Por eso las películas se reproducen tan bien, porque alcanzan todos los objetivos porque no se ha perdido nada».

“Frozen 3” se estrenará en 2027. El arte de desarrollo visual de la película que se estrenará en agosto de 2024 muestra a Elsa (Idina Menzel) sobre un caballo blanco y a Anna sobre un ciervo marrón.

Lee escribió y codirigió con Chris Buck la película ganadora del Oscar a la mejor película animada, “Frozen”, así como “Frozen II”, que se desarrollaron en torno al reino ficticio de Arendelle y contó con un elenco de voces encabezado por Bell, Menzel, Jonathan Groff como Kristoff y Josh Gad como el muñeco de nieve Olaf.

La primera “Frozen” se estrenó en 2013, seguida seis años después por la secuela.

Me reuní con Bell el jueves por la noche en el “Nadie quiere esto” Temporada 2 estreno en el Teatro Egipcio de Hollywood.

Mientras que Bell “Nadie quiere esto«La esposa del coprotagonista Adam Brody, Leighton Meester, hace una aparición especial en la segunda temporada, Bell dice que su esposo Dax Shepard probablemente «nunca» hará lo mismo. «Le gusta el podcasting», dijo, refiriéndose a «Armchair Expert With Dax Shepard».

Bueno, “Nobody Wants This” trata sobre dos hermanas que copresentan un podcast. «Pero sigue siendo actuar y hay todo un asunto que viene junto con eso. Es como si tuvieras que peinarte y maquillarte, memorizar las líneas y luego estar ahí todo el día», dijo Bell. «Está muy feliz y contento con su carrera. Quiero decir, obviamente lo haría si se lo pidiera, pero no le pido que haga nada que no desee».

Adam Brody resume la nueva temporada de “Nobody Wants This” en tres palabras: “La mierda se vuelve real” y dice que la estrella invitada de sus sueños sería Barbra Streisand, interpretándose a sí misma. pic.twitter.com/bQo71f2hsd – Variedad (@Variety) 17 de octubre de 2025

La segunda temporada de “Nobody Wants This” se estrena en Netflix el 23 de octubre.