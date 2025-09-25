Kristen Bell, Adam Brody regresa

El primer trailer de la temporada 2 de Netflix‘s «Nadie quiere esto«Ha sido lanzado. La segunda temporada estrenará todos los episodios el 23 de octubre.

Después de los eventos de la temporada 1, el programa seguirá a Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) cuando comienzan a navegar por su nueva relación. Después de Joanne, un podcaster agnóstico, se encuentra con Noah, un rabino no convencional, en la primera temporada, los dos bailan en torno a la idea de una relación potencial a pesar de todas sus diferencias. La temporada 2 seguirá su relación a medida que comienzan a acercarse después de que Joanne admitió, hacia el final de la primera temporada, que no está completamente lista para convertir.

Durante el festival Televerse de este año, Showrunner y la creadora Erin Foster elaboró ​​lo que se desarrollará durante la próxima etapa de la relación de Joanne y Noah en la temporada 2. «Todos pasan el umbral donde usted y su pareja van a cenar con las familias del otro o si van a cohabitar entre sí», dijo.

La segunda temporada no solo explorará la relación de Joanne y Noah, sino que también ofrecerá más información sobre Sasha (Timothy Simons) y el matrimonio duradero de Esther (Jackie Tohn).

«Nadie quiere esto» protagoniza a Bell, Brody, Simons, Tohns y Justine Lupe. Los miembros adicionales del elenco de la temporada 2 incluyen Leighton Meester, Arian Moayed, Miles Fowler y Alex Karpovsky.

Además de Foster, Jenni Konner («Girls») y Bruce Eric Kaplan («Girls», «Six Feet Under») se han unido a la serie como showrunners y productores ejecutivos.

Mire el trailer de la temporada 2 de «Nobody Wants This» a continuación.