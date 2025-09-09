Kristaps Porzingis abre sus problemas de salud en los playoffs

El Boston Celtics no obtuvo mucha contribución de Kristaps Porzingis Durante los playoffs de la NBA de 2025. Porzingis sufrió una dura postemporada debido a un problema de salud que se describió como efectos de una enfermedad viral que tuvo en marzo.

A pesar de lo que sucedió en los playoffs, Porzingis trabajó en su salud esta temporada baja después de su oficio al Atlanta Hawks. Fue autorizado para jugar para Letonia en el Eurobasket de 2025, lo que los llevó a la ronda de 16.

Después de Letonia 88-79 derrota ante Lituania el sábado, el antiguo celta habló con Choque y se le preguntó sobre su salud. Porzingis confirmó que ahora le está yendo mejor, pero fue frustrante para que no pudiera contribuir en los playoffs.

«No puedes imaginar lo frustrante que fue, ya sabes, estar en los playoffs y no tener el gas dentro de ti que sabes que suele tener. Y es difícil para ti, no solo físicamente dónde te estás presionando, sino que no tienes. Pero como dijiste, como, es solo frustrante. Es tan frustrante. Y um, así que sí, pero lo que no lo hace, lo que no lo hace, no lo hace, no lo hice. Ahora y cómo puedo resolverlo, ¿sabes? Porzingis dijo.

En seis juegos para Letonia en Eurobasket, Porzingis promediado 20.2 puntos, 8.7 rebotes, 1.8 asistencias y 1.7 robos. Tuvo 34 puntos, 19 rebotes y dos bloqueos en su derrota ante Lituania.

Kristaps Porzingis se siente bien de nuevo

Basado en sus actuaciones en Eurobasket, Kristaps Porzingis ha vuelto a su antiguo yo. Porzingis le dijo a HoopShype que su tanque de gasolina ha regresado, y se trata más de que su mentalidad ingrese a los 30.

«He estado haciendo cosas para mejorar mi salud, para sentirme bien nuevamente. Y diría que mi tanque de gasolina está allí. Y ahora tengo 30 años, así que estoy un poco viejo, pero no demasiado viejo. Siento que ahora son los mejores años para que un jugador de baloncesto juegue baloncesto de alto nivel, donde su, mental está en un alto nivel, su juego, sabes cómo lees el juego, está en un nivel alto y físicamente también estás allí».

El gran hombre de 30 años se unirá junto a Trae joven, Dyson Daniels y Jalen Johnson. No está claro si va a ser el centro inicial siguiente Clint CapelaLa partida en la agencia libre. Un paquete Tuvo el mejor año de su carrera la temporada pasada, aunque podía jugar como un delantero de poder.

Situación de Hawks mejor que los Celtics

Con Jayson Tatum probablemente para toda la próxima temporada, los Atlanta Hawks podrían estar en una mejor posición para tener éxito en el este que los Boston Celtics. Kristaps Porzingis discutió su oficio de Boston a Atlanta antes de Eurobasket, explicando por qué está en una mejor situación.

«Creo que las expectativas son altas. Atlanta ha estado al borde de los playoffs en los últimos años, a veces pasando por la primera ronda. Es una gran situación para mí entrar y contribuir. Tal vez incluso mejor que Boston, donde fue campeonato o busto». Porzingis dijo el 28 de julio, traducido por CBS Sports.

Los Celtics también cambiaron las vacaciones de Jrue a la Portland Trail Blazers En la temporada baja, optando por salir del segundo delantal.