Krishan Bhatia, que ayudó a Amazon a construir presencia en los alumnos de televisión, sale

Krishan Bhatiaquien se unió Amazonas El año pasado para ayudar a construir su presencia en Madison Avenue y en la industria anual «de la industria»por adelantadoEl mercado de ventas está dejando al gigante de transmisión y comercio electrónico, según un memorando interno enviado a los empleados el viernes.

Amazon no pudo ofrecer comentarios inmediatos sobre la partida del ejecutivo, y Bhatia declinó hacer comentarios el sábado cuando se contactó con Variedad. AD Age informó anteriormente sobre su partida.

Bhatia, que había sido ejecutiva senior en NBCUniversal, se unió a Amazon para construir un equipo de ventas A medida que la compañía aumentó sus esfuerzos para ganar patrocinios y apoyo para su creciente variedad de propiedades de medios y contenido, que incluyen videos principales y twitch. Durante su mandato allí, Amazon mostró tendencias agresivas, haciendo un esfuerzo por establecer una presentación de ventas el primer día de la llamada «Semana Upfront» de la televisión. Un lunes que ha sido reservado para lanzamientos de NBCuniversal y Fox Corp.

Más por venir …