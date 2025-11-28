Kris Boyd de los Jets sufrió un revés después de recibir un disparo y regresa al hospital

Jets de Nueva York espalda defensiva Kris Boyd ha sufrido un revés médico en su recuperación tras recibir un disparo.

ESPN rico cimini compartió una actualización de la historia de Instagram de Boyd: «Por favor, cuéntenme, no he estado en comunicación mucho… Me dieron de alta, pero tuve que regresar al hospital debido a mis problemas de salud… Amo y aprecio mucho a cada uno de ustedes que oraron y se acercaron, ¡incluso si no puedo responderles! 💚 Cabeza ALTA, ¡¡Dios aún no ha terminado conmigo!! 💚💚».

Una actualización de Kris Boyd (publicada anoche): dado de alta del hospital, pero sólo temporalmente. #Chorros 📷Boyd IG

Fue hospitalizado originalmente el 16 de noviembre luego de sufrir una herida de bala en el abdomen. Boyd tuvo que someterse a múltiples procedimientos médicos para tratar la lesión.

«Lo llevaron al Hospital Bellevue y se sometió a una serie de procedimientos para tratar una bala que se había alojado en su arteria pulmonar». alfonso denny de El Athletic escribió.

entrenador en jefe Aarón Glenn dijo el 20 de noviembre que se esperaba que Boyd se recuperara por completo.

El entrenador en jefe Aaron Glenn rompe el silencio sobre la última actualización de Boyd

«Bueno, lo último que supimos es que tenía un problema y tuvo que volver al hospital. Aparte de eso, tenemos que resolverlo», dijo el entrenador en jefe. Aaron Glenn respondió cuando se le preguntó sobre una actualización de Boyd el viernes 28 de noviembre.

Rich Cimini de ESPN Se comunicó con un portavoz de los Jets pero no recibió más actualizaciones.

Nueva lesión a tener en cuenta

Los Jets tuvieron uno de sus informes de lesiones más saludables de toda la temporada en la Semana 13. Ha habido una nueva arruga antes del Halcones de Atlanta concurso.

La única lesión real destacable fue la del tackle defensivo veterano. Harrison Phillips. Estaba catalogado con un problema en el pie. Phillips no practicó el miércoles, fue catalogado como participante limitado el jueves y luego fue participante completo el viernes.

Está oficialmente catalogado como cuestionable para el partido del domingo.

Joe Tippman no estuvo en la práctica el jueves, lo que hizo sonar las alarmas. Sin embargo, el equipo explicó rápidamente que no practicó el Día de Acción de Gracias por motivos personales. Tippmann regresó como jugador completo el viernes y no figuraba con una designación de lesión para el juego.

El entrenador Glenn dijo que no había ninguna información nueva que proporcionar en el informe de lesiones del viernes. Sin embargo, cuando apareció el reporte de lesionados, apareció un nuevo nombre: cornerback Jarvis Brownlee Jr..

Brownlee se lesionó en algún momento entre el final de la práctica del jueves y el comienzo de la práctica del viernes. No practicó el viernes por un problema en la cadera. Brownlee figura oficialmente como cuestionable para el concurso.

Línea de apuestas en el partido Jets-Falcons en la semana 13

Los verdiblancos abrieron como perdedores por 1,5 puntos en casa frente a Atlanta. Desde esa línea inicial, los Falcons han recibido más dinero, y ahora son favoritos por 2,5 puntos, según Información privilegiada de Las Vegas.

Según el Football Power Index de ESPN, los Falcons son favoritos en un 55,8% para vencer a los Jets.

Los verdiblancos han perdido dos partidos seguidos tras ganar dos seguidos anteriormente. Gang Green recibirá a los Falcons en el MetLife Stadium.