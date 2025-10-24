KRI Dagger-622 fortalece oficialmente la flota TNI AL, KSAL: ¡Hecho por los hijos e hijas de la nación!

Jacarta – Jefe de Estado Mayor Naval (KSAL) Almirante del TNI Mahoma Alí Liderar directamente las ceremonias de Entrega, Inauguración e Inauguración del Comandante. Daga KRI-622.

Lea también: TNI AL golpea a Ojol en el oeste de Yakarta debido a Horn, aquí está el final…



Este rápido barco de misiles (KCR) es obra de los niños de la nación producido por PT Tesco Indomaritim, y ahora está fortaleciendo oficialmente las filas de la Unidad de Barcos Rápidos Koarmada III (Satkat).

En sus declaraciones, el almirante Muhammad Ali enfatizó su orgullo por las capacidades de la industria de defensa nacional.

Lea también: ¡Soldado enojado del TNI AL golpea a Ojol en el oeste de Yakarta por algo trivial! Su destino ahora…



«Este KRI está hecho por los propios hijos e hijas de nuestra nación de PT Tesco Indomaritim en Marunda. Así que es una producción puramente nacional», dijo Ali en el muelle de Mako Kolinlamil, en el norte de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.



Jefe del Estado Mayor Naval, Almirante TNI Muhammad Ali

Lea también: El hijo del jefe de alquiler decepcionó a dos ex soldados del TNI que cancelaron la cadena perpetua: ¡Esto es demasiado cruel!



KRI Belati-622 es un barco multifuncional que puede utilizarse como patrullero o barco de combate. Este barco lleva el concepto de un sistema de propulsión mecánica híbrida, que es una combinación de chorro de agua y hélice.

Esta tecnología, dijo Ali, hace que el KRI Belati sea más eficiente en combustible, tenga alta velocidad y maniobras ágiles en aguas de Indonesia.

Técnicamente, el KRI Belati-622 tiene 62 metros de largo, 9 metros de ancho y pesa 500 toneladas. La velocidad máxima alcanza los 30 nudos con una capacidad de 62 personas. Este barco también está armado con misiles tierra-tierra Roketsan Atmaca, un cañón Leonardo Marlin 40 RC de 40 mm y dos unidades de cañones de 20 mm. El radar avanzado instalado, de fabricación turca, es capaz de detectar objetivos aéreos y de superficie en 3D, incluyendo distancia, altitud y velocidad.

Ali dijo que este buque de guerra por valor de más de 1 billón de IDR servirá en Makoarmada III Sorong, en el suroeste de Papúa.

Se espera que KRI Belati-622 fortalezca las capacidades operativas marítimas TNI-ALtanto para Operaciones Militares de Guerra (OMP) como para Operaciones Militares Distintas de la Guerra (OMSP), incluidas las misiones humanitarias y de seguridad fronteriza.

Muhammad Ali enfatizó que en el futuro todos los barcos de misiles rápidos estarán equipados con un sistema híbrido para ahorrar combustible.

“Para las próximas KCR todas serán híbridas, aunque los sistemas son diferentes, el objetivo es el mismo, ahorrar energía”, explicó.

El almirante Ali enfatizó que la construcción de barcos nacionales está en línea con el programa Aumento del Uso de Productos Nacionales (P3DN) y la visión Asta Cita del presidente Prabowo Subianto.