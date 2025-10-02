Kri Brawijaya-320 lidera la flota gigante de la Armada de Indonesia en la Bahía de Yakarta, Prabowo testigo directamente

Yakarta, Viva -Este del 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI), se desplegaron docenas de buques de guerra para mostrar el poder marítimo de Indonesia ante el presidente Prabowo Subianto En la actividad de inspección presidencial el jueves 2 de octubre de 2025.

Basado en la observación de Viva de la sede de KRI, Dr. Radjiman WedyodiningRat-992, Desfile de Buque de Buque de Buque de Buque de Buía Tni al Esto está dirigido por el buque de guerra más grande del sudeste asiático, Kri Brawijaya-320.

En total, la Armada redujo 51 elementos de buques de guerra que constan de seis Fregates, diez corvets, dos submarinos, tres barcos LST y LPD, dieciséis barcos rápidos, dos minas, seis patrulla, cuatro buques auxiliares y dos barcos de entrenamiento de taruna de la Academia de la Armada, Namely Kri dewaruci y Kri Suci.

No solo los elementos orgánicos de la Armada de Indonesia, el Desfile del Mar también fue seguido por barcos de otras agencias, incluidas ADRI, Bakamla, Basarna, Polairud, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP), la Unidad de la Guardia del Mar y la Costa (KPLP), a la Asociación de Buques de Pescadores.

Además de mostrar la fuerza del mar, la Armada de Indonesia también muestra la capacidad del vuelo de la Marina (editor). Se desplegaron varios aviones de combate y helicópteros, desde Bonanza, Piper, CN-235, Cassa NC-212, hasta helicópteros Bell-412 y Panther.

Curiosamente, tres vehículos aéreos no tripulados (UAV) o Drone Nirawak también fortalecieron las atracciones aéreas en el cielo de la Bahía de Yakarta.

Además, el presidente Prabowo también se le presentó buques de guerra, antisubmarino RBU-6000, al lanzamiento de cohetes de la graduada RM-70 del Sistema de cohetes múltiple (MLRS) que se colocó en la bahía Kri Amboina-503. El auge de las armas pesadas confirmó cada vez más el furioso poder de la flota indonesia a los ojos públicos.

Este pase de navegación es la segunda vez que tiene la Armada de Indonesia. Presencia Kri Brawijaya 320 Como el mayor buque de guerra marca logros importantes en el desarrollo del poder marino nacional, así como la evidencia de la modernización del ejército indonesio que continúa desarrollándose.

El poder marítimo que se muestra en este desfile es un mensaje claro de que la Armada está lista para enfrentar todas las formas de amenazas, tanto militares como no militares, así como para mantener la seguridad de las aguas de la patria.