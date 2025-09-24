





El Kremlin rechazó el miércoles al presidente de los Estados Unidos Donald TrumpLa declaración sobre Ucrania retomando territorios perdidos con la ayuda de la UE, diciendo que Rusia es una parte integral de la seguridad europea.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Ucrania puede recuperar todo territorio perdido ante Rusia, un cambio dramático del llamado del líder de los Estados Unidos a Kiev para hacer concesiones.

Trump ofreció su puesto en una publicación en las redes sociales poco después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Kremlin no puede estar de acuerdo con todas las declaraciones de Trump sobre el conflicto militar ruso-ucraniano, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con ROS Business Consulting (RBC) Radio.

Atribuyó el cambio de tono del presidente de los Estados Unidos a su reunión con el líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy al margen de la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trump escuchó la versión de Zelenskyy de la Rusia-Enlige en conflicto, y esta información aparentemente influyó en su evaluación, Peskov señaló y subrayó que el Kremlin no puede estar de acuerdo con todo lo que dijo todo el presidente estadounidense.

«Putin y Rusia están en grandes problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe», dijo Trump sobre Truth Social.

«Después de ver los problemas económicos (la guerra) está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y ganar a todos los Ucrania en su forma original», dijo Trump.

No puedes tratar con Europauna seguridad a expensas de la seguridad de Rusia. Además, no importa lo que alguien diga, incluso ahora, Rusia es una parte integral de la seguridad europea, dijo el portavoz del Kremlin, respondiendo al comentario de Trump.

En la reacción tardía del Kremlin, Peskov dijo que fue a altas horas de la noche en Moscú ayer y habría sido extraño para comentar.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente