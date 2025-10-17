Kreativesia 2025 se celebró en Palembang, foro juvenil para trabajar para construir Indonesia

Palembang, VIVA – El evento Kreativesia 2025 se inauguró oficialmente en la ciudad de Palembang con gran entusiasmo y espíritu de unión. A este evento asistieron diversos funcionarios nacionales y regionales, líderes comunitarios, actores de la industria. creativoasí como jóvenes participantes de todas partes Indonesia.

Esta animada actividad también contó con la banda Lantis y danzas y cultura típicas de la región de Palembang, lo que contribuyó a la atmósfera de apertura, que fue cálida y llena de matices culturales regionales.

El diputado de Servicios Juveniles Yohan, que estuvo presente en representación del Ministro. Juventud y Deportes de la República de Indonesia, inauguraron oficialmente esta actividad nacional. En su discurso enfatizó que los jóvenes tienen un papel importante como impulsores del progreso de la nación.

«Los jóvenes siempre aparecen al frente como pioneros en diversos campos de la vida. Son agentes de cambio, fuerza moral y control social que son modelos a seguir en su entorno», dijo Yohan.

Explicó que las cuestiones de la juventud son cuestiones intersectoriales que requieren sinergia de varias partes. La implementación de Kreativesia es una prueba clara de la colaboración entre el Ministerio de Juventud y Deportes, otros ministerios/instituciones y el gobierno provincial de Sumatra del Sur para proporcionar un espacio creativo para la generación joven de Indonesia.

«Se espera que esta actividad pueda proporcionar soluciones y contribuciones reales al progreso de Indonesia. Fortalezcamos nuestra determinación de que los jóvenes sean los motores colectivos del progreso de la nación», enfatizó.

Yohan también enfatizó que Kreativesia no es solo una competencia, sino un foro de expresión y colaboración que fomenta el espíritu de innovación y valores emprendedores entre los jóvenes.

«Esta agenda es un paso potencial y revolucionario para construir una generación joven de indonesios que sean persistentes, empáticos y amen a su país hacia una Indonesia dorada en 2045. Continuar trabajando, colaborando y contribuyendo a una Indonesia avanzada y competitiva», concluyó.

Este año, Kreativesia celebra su cuarto evento con el tema «Jóvenes trabajando para construir una Gran Indonesia». Un total de 139 participantes de 35 provincias compitieron en ocho categorías, a saber: Música (Solo Vocal), Cine (Cinematografía), Moda, Culinaria, Artesanía, Tecnologías de la Información (Software y Hardware) y Diseño Gráfico.

También estuvieron presentes en la inauguración el Asistente Regional III para Gobierno y Asuntos Generales de la Provincia de Sumatra del Sur, Zulkarnain, MM, el Subsecretario de Servicios Juveniles Subroto, el Adjunto Adjunto para Asuntos Centrales y Regionales Andi Susanto, el Adjunto Adjunto de Jaspro Tri Winarno, las filas de Forkopimda para la Provincia de Sumatra del Sur, funcionarios regionales y líderes comunitarios.