Kreativesia 2025 en Palembang cerró con un desfile cultural

VIVA – El ambiente de la ciudad de Palembang se volvió animado el sábado 18 de octubre de 2025. Miles de participantes salieron a las calles desde la mañana, participando en el Desfile Cultural que cerró el evento Kreativesia 2025. La acción de jóvenes de diversas regiones fue como un desfile de la victoria en el mundo deporte—lleno de energía, color y espíritu de lucha.

Lea también: El Club pide a DKI Pemprov Perbakin que actúe con prudencia de cara a Musprov 2025



Esta actividad final también se combinó con la Elección de Embajadores Jóvenes Creativos. Indonesiamarcando el final de una serie de competiciones y colaboraciones celebradas por el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia durante una semana.

El desfile comenzó a las 07:00 horas desde el patio del DPRD de la provincia de Sumatra del Sur, seguido por 17 provincias exhibiendo trajes de carnaval con temas culturales locales con un toque moderno. Los anfitriones de Sumatra del Sur se mostraron impresionantes con el tema «Espíritu de Sriwijaya», destacando el orgullo por las glorias pasadas presentadas en el estilo actual.

Lea también: Comienza oficialmente el Festival de Fútbol de la Copa Apsumsi III Kemenpora, un evento para desarrollar jóvenes talentos en el país



Otras provincias no quieren quedarse afuera en mostrar su creatividad. DKI Yakarta trae la cultura Betawi, las islas Bangka Belitung aparecen con temas de productos marinos, chino-malayos y plantas de jarra, mientras que Kalimantan del Sur plantea la filosofía Barge Bird. Desde el oeste de Indonesia, Aceh está presente a través de la riqueza culinaria de Mie Aceh, mientras que el sur de Sulawesi resalta la belleza de la ropa tradicional Pokko de Toraja.

Las islas Bangka Belitung son incluso uno de los contingentes con mayor número de disfraces.

Lea también: Torneo de pádel rans repleto de estrellas, las entradas se agotan antes de que empiece



«Este traje muestra la tolerancia de las costumbres y la cultura que existen en las islas Bangka Belitung», dijo Fahrurozi, uno de los representantes del contingente.

El espíritu de deportividad y colaboración también se dejó sentir a lo largo del recorrido del desfile. Los participantes parecían confiados, apropiados. atleta jóvenes que compiten en el ámbito nacional.

Uno de los compañeros de la provincia de Kalimantan Oriental, Pascal Caesar, quien también es un experto de la autoridad de IKN y una figura joven en el Foro Juvenil de IKN, evaluó que se debe apreciar el entusiasmo de los participantes.

«Ver a los jóvenes aparecer con trajes con matices locales pero combinados con innovación me hace optimista de que la creatividad regional puede brillar. Espero que en el futuro sigan obteniendo espacio y apoyo para que la creatividad local no pierda sus raíces culturales al llegar al escenario nacional», dijo.

Desde Kalimantan del Sur, Muhammad Azmi Arief compartió su experiencia al participar en la Elección de Embajadores de la Juventud Creativa.