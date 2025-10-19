Kreativesia 2025 cierra oficialmente, resuena la amistad y la colaboración de la juventud indonesia

VIVA – La serie Kreativesia 2025 se cerró oficialmente con gran entusiasmo y alegría en el patio del edificio DPRD de la provincia de Sumatra del Sur, el sábado 18 de octubre de 2025 por la noche.

Este evento de clausura fue el punto culminante de la celebración. creatividadcolaboración y amistad entre juventud de todas partes Indonesia.

La clausura fue animada, con una exposición comunitaria, un bazar de las MIPYMES, stands de representantes provinciales y la aparición de héroes locales creativos de Sumatra del Sur con el mejor trabajo y talentos de la juventud de Sumatra del Sur. Una atmósfera amigable fue visible entre los participantes, el comité y la comunidad que estuvieron presentes para presenciar esta noche de clausura.

El secretario regional de la provincia de Sumatra del Sur, Edward Candra, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en Sumatra del Sur como anfitrión de Kreativesia 2025. Evaluó que esta actividad había tenido un impacto positivo en el desarrollo del ecosistema juvenil creativo en la región.

«A través de esta actividad, vemos que el ecosistema juvenil creativo en Indonesia, especialmente en el sur de Sumatra, se ha vuelto más vibrante y activado. Esperamos que este buen impacto pueda fomentar el crecimiento económico», dijo Edward.

También expresó su orgullo por la participación activa de los participantes y comunidades jóvenes que presentaron sus mejores ideas, trabajos e innovaciones.

«Estamos muy contentos de poder recibir a todos los jóvenes indonesios que muestran su mejor trabajo, ideas inspiradoras y creatividad. Gracias a Ministerio de Juventud y Deportes que ha depositado tanta confianza en Sumatra del Sur», dijo.

El diputado de Servicios para la Juventud del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia, Yohan, dijo en su discurso que Kreativesia 2025 demuestra cuán grande es el potencial y la energía positiva de la juventud indonesia si se le da espacio para expresarse y colaborar.

«Durante los últimos cinco días hemos visto brillar en este programa la creatividad y el potencial de los jóvenes de toda Indonesia. Kreativesia no es sólo una competencia o un lugar para mostrar el trabajo, sino un espacio de encuentro para ideas, trabajo y varias buenas iniciativas que se reúnen para establecer contactos y crear colaboraciones que tienen un impacto en el crecimiento de la economía creativa de Indonesia», dijo Yohan.

Yohan también invitó a todas las partes a continuar trabajando juntos en la construcción de una generación de jóvenes indonesios fuertes y con carácter.

«Sigamos colaborando para construir una generación joven que tenga un carácter patriótico, persistente y empático. Con ese espíritu, crearemos un ecosistema creativo para la juventud indonesia que sea avanzado y sostenible para acelerar el Índice de Desarrollo Juvenil y los ideales de una Indonesia Dorada 2045», concluyó.