KPU canceló las reglas con respecto al diploma de presidencial y vicepresidente

Yakarta, Viva -Modiones electorales generales (KPU) La República de Indonesia canceló la regla de decisión número 731 de 2025 relacionada con la determinación documento condición La pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida.

Leer también: 4 Notas críticas del DPR para KPU con respecto a las regulaciones de diploma de candidato



«Finalmente, institucionalmente decidimos cancelar el número de decisión de KPU 731 de 2025 con respecto a la determinación de los documentos para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la KPU», dijo el presidente de la KPU indonesia, Mochammad Afifuddin en una conferencia de prensa en su oficina, el martes 16 de septiembre, 2025.

AFIF enfatizó que la KPU indonesia impondrá información y divulgación de datos de acuerdo con las directrices de reglas existentes. Afif afirmó que su partido también coordinaría con varias partes relacionadas con datos e información en la institución electoral.

Leer también: La Comisión II quiere llamar a la KPU, preguntó sobre el secreto del diploma candidato de candidato





Ilustración de la boleta electoral

«Además, tratamos la información y los datos, tenemos las reglas que ya existen, al tiempo que coordinamos cómo entonces si hay cosas que creemos que debemos hacer, relacionadas con todos los datos e información en la KPU, incluidos los documentos en la KPU», dijo.

Leer también: Revelar las razones de la KPU para mantener los datos personales a los diplomas presidenciales y vicepresidenciales



Agregó que las reglas que habían estado vigentes no solo estaban relacionadas con las elecciones presidenciales. En cambio, dijo Afif, el público puede acceder a otros datos de acuerdo con las regulaciones aplicables.

«Por supuesto, esto no solo está relacionado con las elecciones presidenciales, relacionadas con otros datos a los que las partes también pueden acceder de acuerdo con las necesidades y condiciones de las leyes y regulaciones aplicables», dijo.

Reglas de KPU

La Comisión General Electoral (KPU) cerrará previamente la reunión de información en el documento de los requisitos para candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrar candidatos presidenciales y vicepresidenciales no se pueden abrir al público sin aprobación, incluso sobre grado.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.