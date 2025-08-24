‘KPOP Demon Hunters’ Tops taquilla en el debut teatral

En un giro de taquilla, una película de la Netflix de aversión teatral parece ser el número 1 en las listas de América del Norte. «Cazadores de demonios de KPOP«, Se estima que una versión de Singalong del exitoso musical animado ganó $ 18 millones a $ 20 millones el sábado y el domingo.

Netflix no informa a los brutos, pero las proyecciones de rivales estudios y expositores pondrían la venta de entradas para «KPOP Demon Hunters» por delante de las de ellos para las de «Arma«Que recaudó $ 15.6 millones de 3.631 teatros norteamericanos en su tercer fin de semana de lanzamiento.

«KPOP Demon Hunters» que se reproduce en 1.700 pantallas (eso es casi el doble del recuento de teatro para el streamer «Glass Ceban: A Knives Out Mystery» en 2022) y se agotaron aproximadamente 1.150 de esas exhibiciones, según fuentes conocedoras. Ese «cazadores de demonios de KPOP», una aventura de fantasía sobre un grupo de chicas KPOP que protege al mundo de los demonios con su música, está disponible en la pantalla grande es rara, y no solo porque está respaldado por Netflix, que no prioriza teatral. Es inusual porque «Kpop Demon Hunters» no es nuevo; La película debutó en Netflix hace unos dos meses. Pero en el tiempo desde entonces, se ha convertido en la segunda película más vista en la plataforma, mientras que tres de las canciones originales de la película: «Golden», «Your Idol» y «Soda Pop», están actualmente en el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Aunque es una bendición para los teatros durante un fin de semana dolorosamente lento, no es por eso que Netflix trajo a «Kpop Demon Hunters» a multiplexes. El gigante de transmisión espera que la emoción lleva a las personas a regresar a la plataforma para volver a ver o la secuela inevitable.

«No hay cinemacore, pero el público, particularmente los niños, les encanta esta película. Por eso está aquí», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

Aunque las «armas» no terminaron en primer lugar como se esperaba, la película de miedo ha alcanzado el estado de éxito de Sleeper con $ 115.9 millones a nivel nacional y $ 199 millones a nivel mundial. La película presupuestada de $ 38 millones es el último éxito teatral para el director Zach Cregger, cuya última película «Barbarian» se convirtió en un éxito tranquilo para Disney en 2022 con $ 45 millones. Y es el sexto éxito consecutivo para Warner Bros. después de «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «F1: The Movie» (que el estudio distribuyó para Apple) y «Superman».

En este momento, la taquilla general es 5.1% antes del año pasado, un margen que se ha reducido en las últimas semanas. A principios de julio, por ejemplo, los ingresos estaban en el 16% por delante de 2024.

El único lanzamiento a nivel nacional de este fin de semana, la comedia oscura de Ethan Coen «Honey, Don’t», aterrizó en el número 8 con un suave $ 3 millones de 1,317 lugares. Las multitudes de fin de semana de apertura eran en gran parte mujeres (56%) mujeres y casi el 70% más de los 25 años. Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Chris Evans y Charlie Day protagonizan la película sobre una investigadora privada de un pueblo que profundiza en una serie de muertes extrañas que están vinculadas a una misteriosa iglesia. «Honey, Don’t» es la segunda entrega en lo que Coen llama una «trilogía de Movie B lesbiana» después de las «muñecas de conducción» de 2024. Esa película, que también protagonizó a Qualley y también obtuvo críticas mixtas, no pudo conectarse en la taquilla con $ 2.4 millones en su debut y menos de $ 8 millones a nivel mundial al final de su carrera.

En otros lugares, A24 lanzó una versión en inglés del éxito de taquilla de China «Ne Zha II», pero la emoción no se tradujo en los Estados Unidos. La película recaudó un tibio $ 1.5 millones de 2,228 teatros, marcando uno de los peores comienzos este año para una película en amplio lanzamiento. Por supuesto, «Ne Zha II» no necesita exactamente la moneda de América del Norte; La secuela ya ha destrozado todo tipo de registros de taquilla en el resto del mundo con $ 2.1 mil millones hasta la fecha.

A medida que la temporada de verano se detiene cerca, varios títulos de Hacer completaron los cinco primeros.

Aunque los números reales para «Kpop Demon Hunters» no están claros, el «Freakier Friday» de Disney probablemente quedó tercero con $ 9.1 millones en su tercer fin de semana, una escasa caída del 36% del fin de semana anterior. La secuela de PG, reuniendo a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis como madre e hija que intercambia lugares, ha ganado $ 70 millones en América del Norte y $ 113 millones en todo el mundo hasta la fecha. Esas ventas de entradas están siguiendo el original de 2003, «Freaky Friday», que ganó $ 160 millones (no ajustado por la inflación), pero es una participación prometedora para una comedia teatral en el panorama actual de la taquilla.

Marvel Adventure de Disney «The Fantastic Four: First Steps» permaneció en cuarto lugar con $ 5.9 millones en su quinto fin de semana de lanzamiento. Después de un prometedor arco de $ 117 millones, «Fantastic Four» no tenía tanto poder de permanencia como se esperaba con la venta de entradas $ 257 millones en Norteamérica y $ 490 millones en todo el mundo. La película está vendiendo con creces las entradas anteriores de Marvel de este año, «Captain America: Brave New World» de febrero ($ 415 millones a nivel mundial) y «Thunderbolts» de May ($ 382 millones a nivel mundial). Pero no es la forma de regreso a la taquilla que muchos estaban prediciendo para el universo cinematográfico Marvel que alguna vez fue inquietable.

«The Bad Guys 2» nuevamente ocupó el quinto lugar con $ 5.1 millones en su cuarto cuadro. La comedia Heist de Universal y Dreamworks Animation ha generado $ 66 millones a nivel nacional y $ 149 millones a nivel mundial. En comparación, el «Bad Guys» original de 2022 fue un éxito lento y estable con $ 250 millones en el transcurso de toda su carrera.

