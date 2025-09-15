‘KPOP Demon Hunters’ Tops Charts como ‘dorado’ marca la quinta semana en el número 1

La banda sonora de la película animada de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Reclama otro momento de hito que llega al número 1 en el Billboard 200 Gráfico de álbumes por primera vez. El sencillo principal de la banda sonora, Huntr/X «Dorado«Simultáneamente lidera el Hot 100 durante una quinta semana como la canción número 1 más larga de un acto animado en la historia de la lista.

Después de pasar siete semanas no consecutivas estancadas en el número 2, el «»Cazadores de demonios de KPOPLa banda sonora finalmente ascendió al primer lugar con 128,000 unidades de álbum equivalentes ganadas en los Estados Unidos esta semana, según Luminate. El salto al No. 1 sigue el lanzamiento de una edición de lujo el 5 de septiembre, con pistas adicionales y el primer lanzamiento del CD del álbum.

Esta marca la primera banda sonora en superar el Billboard 200 desde que «Encanto» de Disney gobernó durante nueve semanas no consecutivas en 2022.

En cuanto a Huntr/X, el grupo ficticio de chicas expresado e interpretado por Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), su éxito ahora es histórico. Con «Golden» Rocking cinco semanas sobre el Hot 100, superan a los toppers animados anteriores: «Sugar, Sugar» de los Archies (1969) y «The Chipmunk Song» (1958) de The Chipmunks, que lideraron durante cuatro semanas.

La banda sonora anotó cuatro canciones en el Top 10 de Hot 100 para una cuarta semana consecutiva. Estas pistas incluyen «Your Idol» de Saja Boys y «Soda Pop», que escalan un lugar, volviendo a sus posiciones máximas en el No. 4 y el No. 5, respectivamente, mientras que «How It It’s Hets» de Huntr/X se eleva a un nuevo alto, avanzando al No. 8.

En cuanto a los títulos nuevos y altos en la lista de álbumes, el «Swag» de Justin Bieber salta del No. 17 al No. 4 después de su expansión de lujo con 23 pistas adicionales. El «apenas la conozco» de Sombr se eleva al top 10 por primera vez, entrando en el número 10.