KPOP Demon Hunters Take ‘Tonight Show’: First Live ‘Golden’ Performance

Huntr/X se hizo cargo de «The Tonight Show» de Jimmy Fallon, con las estrellas de canto de Smash de Netflix «Cazadores de demonios de KPOP«Haciendo su debut a última hora del martes para su primera presentación en vivo del sencillo» Golden «.

Ejae, Audrey Nuna y Rei ami cantan por los roles de Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-yooung Yoo), respectivamente, en «Kpop Demon Hunters». La película animada se lanzó el 20 de junio, y a fines de agosto, era el streamer’s Película más vista de todos los tiemposVenciendo al titular del título anterior, «Aviso rojo», con 236 millones de visitas. Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, la película sigue a un supergrupo de K-pop que debe equilibrar sus vidas como estrellas pop de fama mundial con su ajetreo secreto como asesores de demonios.

En su entrevista sentada con Fallon, el anfitrión nocturno Noticias de Broke al trío que la banda sonora de la película se había vuelto platino, haciendo referencia al Gráfico de álbumes de Billboard 200 más reciente. La banda sonora de «The Kpop Demon Hunters» registró una segunda semana no consecutiva en el número 1 en la última semana de seguimiento. De las 102,000 unidades de álbum equivalentes ganadas en la última semana de seguimiento, el récord acumuló 117 millones de transmisiones oficiales a pedido.

En septiembre, «Golden» Historia hecha Al liderar el Hot 100 para una quinta semana consecutiva, por lo que es la canción número 1 de más larga duración de un acto animado en la historia de la lista.

Además, la banda sonora de «Kpop Demon Hunters» ha muesado cuatro pistas totales en los diez primeros de Hot 100. Fuera de «Golden», las pistas favoritas de los fanáticos «Your Idol», «Soda Pop» y «How It’s Heche» llegaron al No. 4, No. 5 y No. 8, respectivamente.

El 4 de octubre, Huntr/X detenido Otro elemento básico de la televisión nocturna, «Saturday Night Live». Apareciendo como el anfitrión y el invitado musical Bad Bunny, realizaron una versión abreviada de «Golden» para el tres veces ganador del Grammy, que interpretó a un maldito superfan del grupo de niñas ficticias.