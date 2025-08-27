KPOP Demon Hunters se convirtió en la película más vista de todos los tiempos en Netflix

VIVA – Las noticias impactantes provienen del universo de película digital. Netflix recientemente anunció que película su animación original, Cazadores de demonios de KPOPOficialmente posee el título como la película más vista de todos los tiempos la plataforma.

La película recibió una adquisición extraordinaria de 236 millones de transmisiones y logró forjar un récord en muy poco tiempo, según lo informado por Instagram @Coppamagz. Éxito Cazadores de demonios de KPOP planteando una pregunta, ¿qué hace que esta película sea tan popular que cambia la posición de otras películas populares? Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Rendimiento logrado Cazadores de demonios de KPOP Realmente fenomenal. La película solo se lanzó el 20 de junio, lo que significa que en poco más de dos meses, ha logrado alcanzar el pico de popularidad. Este éxito muestra cuán grande es el atractivo de la película a los ojos del público global. La proyección número 236 millones no es solo un número, sino una prueba concreta de que esta película logró llegar a varios grupos, desde fanáticos de K-pop hasta amantes de películas animadas.

Éxito Cazadores de demonios de KPOP no venir sin razón. La película ofrece una premisa muy única y nueva, un grupo de ídolo K-pop que durante el día sorprendió a miles de fanáticos en el estadio, pero de noche en secreto funcionó como un cazador de diablo. Luchan contra criaturas sobrenaturales para proteger a sus fieles fanáticos del peligro. La historia se vuelve más interesante cuando tienen que lidiar con el enemigo más duro, un grupo de niños rivales que resulta ser un grupo de demonios disfrazados.

La combinación del mundo K-Pop lleno de música, coreografía enérgica y imágenes asombradas, con el género de acción de fantasía lleno de batallas y misterio, creando un fuerte atractivo. La película logró unir a dos grandes audiencias diferentes, a saber, los fanáticos de K-pop y los fanáticos de las películas de acción de fantasía, convirtiéndose en una base espectadora masiva.

Uno de los otros factores de apoyo son las rangos extraordinarios de su voz. La película involucra grandes nombres que son muy conocidos en la industria del entretenimiento, lo que se suma al valor de venta y el atractivo para la audiencia. Las voces incluyen a Arden Cho, Ahn Hyoseop, May Hong, Jiyoung Yoo, Lee Byunghun, Daniel Dae Kim y Ken Jeong.

La presencia de estos actores famosos no solo proporciona una excelente calidad de actuación de voto, sino que también atrae a sus fanáticos a ver. La colaboración entre Hollywood y los talentos asiáticos-estadounidenses logró encender cada personaje con personajes fuertes y emociones profundas, haciendo que esta película se sienta más real e interesante.