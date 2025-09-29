‘Kpop Demon Hunters’, saudi Gaming Fuelle todo lo que importa la discusión

Un panel de alta potencia en el Todo lo que importa La conferencia en Singapur reunió a líderes de deportes, juegos, música, marketing y tecnología emergente para debatir lo que impulsa el entretenimiento ahora, y qué dará forma a su futuro.

Moderado por el CEO de la marca Jasper Donat, la discusión presentó a Amanda Staveley, CEO de PCP Capital Partners; Akshat Rathee, Director Gerente de Nodwin Gaming; Gita de Beer, la estrategia global y las marcas de incubadoras lideran en Heineken; Rebecca Barkin, cofundadora y directora ejecutiva de Lamina1; y Calvin Wong, CEO de Universal Music Group Southeast Asia y Corea.

Staveley, quien con su esposo ha construido una cartera de inversiones globales en los medios y el deporte, dijo que su grupo está recaudando un fondo de deportes y medios dedicados. «Lo único que es consistente es que el deporte es el contenido fabuloso», señaló, y agregó que la demografía más joven exige la entrega de «vanguardia» y la participación de los fanáticos. Ella marcó el cambio inminente a los modelos directos al consumidor, diciendo que podría tomar «seis, siete mil millones de libras» ($ 8-9.4 mil millones) para incrustarse completamente en el nivel de fútbol de la Premier League.

Rathee destacó los cambios sísmicos en curso en los juegos. «Por primera vez, hay más jugadores jóvenes en el planeta Tierra que los jugadores mayores», dijo, señalando que la edad media está disminuyendo aproximadamente siete meses cada año. También señaló «poder en los juegos que cambian de China a Arabia Saudita», junto con un traslado de PC a consumo móvil primero.

En un momento, Rathee declaró que «todo va a estar en esto», mientras se señaló a sus gafas. Explicó que Meta, Google y Amazon están preparando nuevas gafas inteligentes, lo que indica lo que ve como la próxima redundancia de dispositivos móviles. Predijo que la próxima generación de títulos de ruptura vendrá de los propios fanáticos, citando la historia de «Contrarrestar» y «Dota«Como modificaciones que se convirtieron en franquicias de décadas. Mirando hacia el futuro, argumentó que» el más alto nivel de experiencias premium se volverá física, pero se basarán en la camaradería digital «, señalando fenómenos como la Comic-Con y»Cazadores de demonios de KPOP Mashups ”como ejemplos de comunidades nacidas en línea que se derraman en reuniones del mundo real.

De Beer identificó tres factores clave para las marcas: velocidad, localización y atención. «Para las marcas globales, realmente necesitan construir marcas globales, pero con un alma local muy dura», dijo, advirtiendo que los tramos de atención del consumidor ahora se han reducido a «menos de un segundo».

Barkin enfatizó la importancia de la descentralización y le dio a los creadores y fanáticos una participación en IP. «Durante demasiado tiempo, los creadores de IP han sacrificado sus derechos a cambio de visibilidad», dijo. Lamina1, cofundada con el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson, está desarrollando plataformas basadas en blockchain destinadas a reestructurar la economía de contenido. «La idea de que podría tener una conexión directa con los fanáticos como soporte de IP y trabajar con ellos para hacer una construcción del mundo … con una mejor economía y una equidad, en lo que estamos enfocados», agregó.

Wong subrayó la protección contra los derechos de autor y el desarrollo de artistas a largo plazo como central para la estrategia de UMG. «Si el ecosistema no permite que eso suceda, la música se volverá mucho más aburrida en el futuro», dijo, haciendo referencia al desarrollo de artistas como Sabrina Carpenter. Señaló el surgimiento global del talento asiático, incluido el rapero de malaya al siquiera y el Sikh Jam, Abangsapau, quien actuó en el evento, el rapero indio Hanumankind y los actos tailandeses que venden Japón. Wong también destacó las nuevas iniciativas de «Music for Wellness» de UMG, utilizando canciones pop con permiso de artistas para ayudar a enfocar, relajarse y dormir.

Todo lo que importa, que comenzó como una conferencia de música, y ha crecido para abarcar deportes, juegos, web3, marketing y contenido, está celebrando su vigésima edición este año.