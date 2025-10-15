‘KPop Demon Hunters’ regresa a los cines para proyecciones de Halloween

Huntr/x regresa a los cines cercanos.

Netflix está trayendo “Cazadores de demonios Kpop«, una aventura animada de fantasía sobre un grupo de chicas Kpop que protege al mundo de los demonios con su música, de regreso a la pantalla grande para proyecciones de canto con temática de Halloween. Se proyectará del 31 de octubre al 2 de noviembre en las tres principales cadenas de cines de EE. UU. (AMC, Regal y Cinemark) y en cines selectos. Esto es significativo porque los principales circuitos del país suelen ser reacios a programar películas de Netflix, que tiene aversión al cine.

“KPop Demon Hunters”, que recientemente se convirtió en la película más popular de Netflix, se alzó sobre la taquilla a finales de agosto con un estimado de 18 millones de dólares cuando se estrenó por primera vez en los cines una edición para cantar durante dos días. AMC Theatres, el circuito más grande del mundo, fue la única cadena importante que no exhibió la película en ese momento.

Más por venir…