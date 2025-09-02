KPOP Demon Hunters protagoniza a Arden Cho y Ejae al abrazar a sus demonios

Netflix’s «Cazadores de demonios de KPOP«Ha explotado en un fenómeno cultural global y no muestra signos de desaceleración.

Para tomar prestado el título de la canción que encabeza la lista, la película es «Golden» y Smashing Records In Your Path. Es la película más grande que se haya transmitido en Netflix. Cuatro canciones de la banda sonora de la película se encuentran en el Top 10 de Billboard, y la película consiguió el primer lugar en la taquilla nacional, una primera para el transmisión.

La película sigue a Huntr/X, un grupo de chicas KPOP cuyos miembros se doblan como cazadores de demonios. Arden ChoMay Hong y Ji-Young Yoo proporcionan las voces que hablan para Rumi, Mira y Zoey, respectivamente. EjaeRei ami y Audrey Nuna proporcionan las respectivas voces de canto.

Escapar de las bandas ficticias Huntr/X y Saja Boys es casi imposible. Mientras Ejae, un cantante de K-pop, está acostumbrado a escuchar su voz en las pistas de demostración, escuchar las canciones que se reproducen en todas partes se está acostumbrando. «Escucharlo en H Mart en la radio. Es extraño», dice ella.

La popularidad de la película «no se ha establecido completamente» para Cho. En una proyección reciente, tenía una lista de espera para sus sobrinas y sobrinos jóvenes. Ella entiende su atractivo masivo independientemente de su edad. Cho dice: «Permite que cualquier humano o persona sienta que puede relacionarse. Es como si se sientan vistos».

Ambos se sentaron con Variedad Para discutir el éxito de la película, la importancia de la visibilidad y la lucha contra los demonios.

‘Kpop Demon Hunters’ se ha convertido en un fenómeno. ¿Qué significa para ti ser parte de él?

Ejae: Rompimos muchos registros; Me siento muy orgulloso. No hubiéramos podido prescindir de la alquimia colectiva de los cineastas y animadores. Cada persona tenía una parte tan valiosa.

Arden Cho: Espero que excita a las personas en nuestro negocio. ¿Quién hubiera pensado que la animación sería lo que nos puso en el mapa? Esta es la primera gran película que destaca a los coreanos estadounidenses, nuestra cultura, y ha entusiasmado a la gente tanto por Corea.

Hay momentos en las canciones que pasan del inglés al coreano, lo que se suma a la autenticidad de contar esta historia. ¿Cómo fue tener esa libertad creativa en el proceso de composición de canciones?

Ejae: Uno de los activos más importantes que traje a la película, o al escribir las canciones, fue bilingüe. Era importante para nuestro codirector, Maggie Kang, tener coreano en la letra, y me encanta que no sean solo los versos; También estaba en la canción real.

Además, no son solo chicas coreanas que cantan las canciones. Se siente surrealista, y eso es lo que desearía haber crecido. La gente no sabía dónde estaba Corea. Crecí acostumbrado a ver una animación que no se estableció en Corea. Cuando fui al canto, vi a estas niñas cantando coreano, lo que calienta mi corazón. Se siente genial difundir la cultura coreana en todo el mundo. No era como agregar al azar palabras coreanas; Era importante para mí hacer que el coreano trabajara sin problemas en el inglés. Fue una gran experiencia de aprendizaje y un desafío divertido, y una excelente manera de expresar la canción con la que tanto los coreanos como los estadounidenses pueden identificarse.

DAR: Tenemos mucha suerte de que Black Label (productores de BlackPink) sea parte de este viaje y haga estas canciones. Es una narración y una historia increíbles, pero también son estas canciones asesinas. Están entrelazados el uno con el otro. No puedes tener las canciones sin la película, y no puedes tener la película sin las canciones.

¿Qué es lo que amas de Rumi?

Ejae: Ella es increíblemente trabajadora y tiene ese liderazgo. Ella pone su mejor pie hacia adelante, pero trata de ocultar sus imperfecciones y fallas. Eso es algo con lo que siempre he luchado. Me conecté con ella, queriendo sentirme amada en todos los sentidos, no solo por su lado perfecto. La escena que amo es cuando ella dice: «¿Por qué no puedes amarme a todos?» Es algo que quería decir durante tanto tiempo. Y luego su perseverancia, para saber cómo abordar este demonio y abrazarlo, era tan hermosa porque siento que así es como pude crecer como persona; Poder no solo lidiar con sus demonios, sino también hacer frente y abrazar a sus demonios.

DAR: Como mujeres asiáticas en el negocio, también tenemos hambre de ese carácter complejo. Todos la amamos porque ella es la parte principal. Espero que esto se interese en las personas, diciendo que queremos escuchar más historias de diferentes culturas. Muchas de las luchas que Rumi tiene con su identidad y Celine (Yunjin Kim) son muy coreanos, ya que las fallas y los temores deben estar ocultos. Me encanta ser un libro abierto sobre los tiempos que he sentido que quería rendirme, porque espero que aliente a alguien a continuar. Pero en la cultura asiática, se trata de ocultarlo o cubrir eso, y solo mostrar su mejor versión. Y siento con esta nueva generación de coreanos estadounidenses, somos dueños de eso y diciendo: «Romemos ese trauma».

Es muy nuevo para la cultura coreana incluso hablar de terapia. Con esta película, estamos rompiendo un trauma generacional sin decirle a la gente que somos. De una manera muy interesante, la cantidad de personas que han encontrado curación de algunas de esas escenas emocionales ha sido increíble. Algo que puede verse tan lindo y esponjoso por fuera, como «Kpop Demon Hunters», es en realidad tan profundo, significativo e increíblemente poderoso.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.