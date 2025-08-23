‘KPOP Demon Hunters’ podría vencer ‘armas’ para el número 1

«Arma«No tuvo problemas para conservar su primer lugar en la taquilla el viernes, pero todavía hay otro lanzamiento persiguiendo. Con los salas de cine que se callan a medida que termina la temporada de verano, la transmisión animada de Netflix Smash»Cazadores de demonios de KPOP«En realidad puede terminar ganando el fin de semana, con un lanzamiento de dos días de una versión cantante. Sería un gran cambio de eventos para Netflix, que constantemente ha optado por no tocar en los cines, hasta el punto de CEO de la compañía Llamándolos «anticuados» en abril.

«KPOP Demon Hunters» ya ha estado en Netflix durante más de dos meses. Todavía está escalando las listas de todos los tiempos del streamer, ahora clasificándose como la segunda película más vistelada en la plataforma. Pero a pesar de estar fácilmente disponible para la visualización en casa, claramente hay un apetito entre los fanáticos para ver la película en los cines.

El musical animado, que fue producido por Sony Pictures Animation antes de ser vendido a Netflix, se inclina en más de 1,700 ubicaciones los sábados y domingos. Es un lanzamiento mucho más amplio que la última vez que Netflix fue teatral con «Glass Ceber: A Knives Out Mystery», que jugó alrededor de 600 ubicaciones, aunque durante la ventana más larga de cinco días de las vacaciones de Acción de Gracias 2022. Netflix no informó que la taquilla consiguió los criados en la taquilla y sería un cambio notable si decidieran hacerlo ahora, a pesar de que la compañía rechazaría los derechos de fanfarronear para el número 1.

Mientras tanto, «Armas» todavía tiene una ventaja en el fin de semana con $ 4.7 millones el viernes, solo un 37% del total diario hace una semana. Es el comienzo de otro fuerte control para la película de terror Buzzy, que solo cayó un 43% en su segundo fin de semana. El original del escritor y director de Regger, el original de R ha cruzado $ 105 millones en América del Norte, ahora clasificándose como el 13º lanzamiento del año calendario del mercado del mercado.

Abriendo este fin de semana, «¡Cariño, no!» está en 1.417 teatros de las características de enfoque de la etiqueta especializada de Universal después de obtener reseñas tibias de su estreno de Cannes en mayo. El Noir Lesbiano ganó $ 1.4 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa, buscando abrir fuera de los cinco primeros con un arco de $ 3.2 millones. Ese aún sería un comienzo más fuerte que los co-escritores casados ​​Tricia Cooke y el último alcance de Ethan Coen para Focus, «Drive-Away Dolls», que también protagonizó a Margaret Qualley y debutó con escasas $ 2.4 millones en 2024.

El tercer lugar parece ir al «Freakier Friday» de Disney. La secuela de comedia con clasificación PG agregó otros $ 2.8 millones el viernes, un 38% menos que su total diario hace una semana. La reunión de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan parece alcanzar alrededor de $ 70 millones hasta el final de su tercer fin de semana.

Disney también tiene cuarto con «The Fantastic Four: First Steps», que trajo otros $ 1.6 millones el viernes para una caída del 36% de su total diario la semana pasada. La producción de Marvel Studios ahora tiene un total nacional de $ 252 millones.

«The Bad Guys 2» de Universal está mirando el quinto, proyectando $ 5.1 millones en su cuarto fin de semana, que sería otra buena espera con una caída del 32%. La secuela de animación de DreamWorks Gross en DreamWorks parece alcanzar $ 66 millones domésticos hasta el domingo. El original de 2022 también alcanzó $ 66 millones a través del mismo tiempo, en camino de terminar en $ 97 millones.

Mantenerse menos bien para Universal es «Nadie 2», que busca caer al sexto. El Actioner liderado por Bob Odenkirk está proyectando $ 3.5 millones en su salida de segundo año para una caída del 62% de su apertura. La secuela de clasificación R debería alcanzar $ 16.3 millones nacionales hasta su segundo domingo. Su predecesor de franquicias, que se lanzó a principios de 2021 en un mercado severamente hobvado covid, ganó $ 11.8 millones dentro de la misma ventana.